Beşiktaş'ta maç kadrosu açıklandı! İşte eksikler

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Sporting'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların maç kadrosu açıkladı.
Beşiktaş'ta açıklanan 22 kişilik kadroda Atiba Hutchinson, Mehmet Topal ve Georges-Kevin N'Koudou listede yer almadı.
Sporting CP maçı kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde;
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Alex Teixeira.
Okuyucu Yorumları 0 yorum