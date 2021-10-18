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Beşiktaş'ta maç kadrosu açıklandı! İşte eksikler

18.10.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon üçüncü sınavına çıkacak Beşiktaş'ta Sporting maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda üç futbolcu kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş'ta maç kadrosu açıklandı! İşte eksikler
Can Bozdoğan

Can Bozdoğan

ALM Almanya
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Sporting'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların maç kadrosu açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TA HANGİ FUTBOLCULAR YOK?

Beşiktaş'ta açıklanan 22 kişilik kadroda Atiba Hutchinson, Mehmet Topal ve Georges-Kevin N'Koudou listede yer almadı.

Sporting CP maçı kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde;

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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