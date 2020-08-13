Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta geleceklerin yanı sıra takımdan ayrılacaklar ile ilgili de gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Enzo Roco ve Isimat Mirin ile yollarını ayıracak.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş iki oyuncunun da menajerleri ve kendileriyle görüşmeleri sürdürüyor.
Beşiktaş'ta Enzo Roco geçtiğimiz sezon performansı ile beklentilerin altında kalırken, Isimat Mirin ise sezonu Toulouse'de kiralık olarak geçirdi.
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