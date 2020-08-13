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Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.08.2020 18:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Enzo Roco ve Isimat Mirin için ayrılık kararı verildi.

Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta geleceklerin yanı sıra takımdan ayrılacaklar ile ilgili de gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Enzo Roco ve Isimat Mirin ile yollarını ayıracak.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş iki oyuncunun da menajerleri ve kendileriyle görüşmeleri sürdürüyor.

Beşiktaş'ta Enzo Roco geçtiğimiz sezon performansı ile beklentilerin altında kalırken, Isimat Mirin ise sezonu Toulouse'de kiralık olarak geçirdi.

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