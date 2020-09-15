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Beşiktaş'ta Nikola Kalinic'e 14 yabancı engeli!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.09.2020 09:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş, kontenjanı boşaltırsa Hırvat golcü Kalinic'in transferini açıklayacak. Kadrosunda 14 yabancı bulunan Beşiktaş, Isimat Mirin ve Douglas'ı ayrılığa ikna edemediği için golcü transferini bekletiyor. Bu hafta içinde problemin çözülüp, golcünün Antalyaspor maçına yetiştirilmesi de planlanıyor.

Beşiktaş'ta Nikola Kalinic'e 14 yabancı engeli!

Trabzon deplasmanından 3 puan alarak lige güzel bir başlangıç yapan Beşiktaş, bu hafta oynanacak Antalya maçına golcü transferini yetiştirmek için çaba gösteriyor. Ancak kadroda 14 yabancı bulunması, yeni transfer edilecek oyunculara lisans çıkartılmasını güçleştiriyor.

Atletico Madrid'le kiralık anlaşmasına varılan Kalinic'in de bu yüzden kadroya dahil edilme planı beklemeye alındı. Kadro dışı olan Mirin ve Douglas'ın ayrılık konusunda ikna edilmesi durumunda Beşiktaş'ta Kalinic ile 1+1 yıllık imza atan Josef de Souza'nın ilk 11'e monte edilmesi planlanıyor.

LENS VE BOYD DİRENİYOR

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kalinic'e, İtalya'dan teklifler olması nedeniyle bu oyuncunun başka takıma gitme olasılığı da var. Böyle bir durumda da Beşiktaş'ın alternatifi Aboubakar olacak. Kartal'ın yollarını ayırmayı düşündüğü bir başka oyuncu da Boyd. Ancak ABD'li kanat oyuncusu Trabzon deplasmanında attığı golle güven kazandı. Yine ilk 11'de oynayamayan Lens de yönetimin ayrılığa ikna edemediği isimler arasında.

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