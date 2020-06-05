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Beşiktaş'ta Nkoudou sakatlandı! Antalyaspor maçında yok

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.06.2020 23:35 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı Nkoudou, sakatlığı nedeniyle FTA Antalyaspor maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta Nkoudou sakatlandı! Antalyaspor maçında yok

Beşiktaşlı Nkoudou, sakatlığı nedeniyle FTA Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. (beIN Sports)

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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