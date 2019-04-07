SPOR

Beşiktaş'ta Quaresma ve Adriano Rize'ye götürülmedi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.04.2019 13:41 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'la rakip sahada karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta 2 yıldız Rize'ye götürülmedi.

Hafif sakatlıkları bulunan Quaresma ve Adriano maç kadrosunda yer almadı.

İşte maç kadrosu:

Karius

Karius

Utku

Utku

Ersin

Ersin

Gökhan G.

Gökhan G.

Rıdvan

Rıdvan

Caner Erkin

Caner Erkin

Vida

Vida

Mirin

Mirin

Necip

Necip

Roco

Roco

Medel

Medel

Atiba

Atiba

Ljajic

Ljajic

Muhayer

Muhayer

Dorukhan

Dorukhan

Kagawa

Kagawa

Oğuzhan

Oğuzhan

Lens

Lens

Larin

Larin

Güven

Güven

Burak Yılmaz

Burak Yılmaz
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Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Çaykur Rizespor adriano

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