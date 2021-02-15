Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal tarihe geçti

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takıma performansıyla katkı sağlamaya devam ediyor.

Sezon başında yaptığı asistlerle, Beşiktaş için birçok maçta kadar adamı olan Rachid Ghezzal, Ankara'da oynadıkları Gençlerbirliği maçında bu kez gol atarak öne çıktı. Beşiktaş'ın 28 yaşındaki futbolcusu Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği maçında Premier Lig'de görmeye alıştığımız türde bir gol atarak, siyah-beyazlı takımda büyük sevinç yaşattı.

Beşiktaş'ta 17 lig maçında 10 asist yapan Rachid Ghezzal, ilk kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta gol atan ilk Cezayirli futbolcu olarak tarihe geçti.

