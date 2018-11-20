Beşiktaş'ta Radamel Falcao çılgınlığı

Her transfer dönemi Türk takımlarıyla adı geçen Radamel Falcao işi bu kez ciddi. Kolombiyalı golcü sezon başında Galatasaray'ın kapısından dönmüştü. Bir süredir Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar kiralanması için İngiliz ekibi Everton ile görüşmelerde bulunan siyah-beyazlıların, Monaco'da forma giyen ve sezon başında G.Saray'ın kapısından dönen Radamel Falcao için de harekete geçtiği iddia edildi.

Trabzospor'un Kolombiyalı oyuncusu Hugo Rodallega'nın, "Teklif alırsa Türkiye'ye gelmeli" dediği vatandaşı Falcao'nun, Monaco'nun önlenemez düşüşünün içinde yer almak istemediği için Türkiye'den gelen öneriyi değerlendirmek istediği iddia edildi.

REAL MADRİD ARAŞTIRDI

Kolombiya'da yayın yapan 'Caracol Radio'su da, "Adı bir ara Real Madrid ile anıldı fakat transfer gerçekleşmedi. Türkiye'den yapılan bu teklif ona iyi gelecektir" ifadelerini kullanarak; Falcao'nun Beşiktaş'ı seçme ihtimalinin çok yüksek olduğunu iddia etti. Rodallega'nın sunduğu bazı gerekçelerin ardından 32 yaşındaki golcünün Türkiye'de Beşiktaş'ta oynamanın kendisi için daha avantajlı olduğuna karar verdiği belirtildi.