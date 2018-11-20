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Beşiktaş'ta Radamel Falcao çılgınlığı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.11.2018 09:58 | Son Güncelleme

Her transfer dönemi Türk takımlarıyla adı geçen Radamel Falcao işi bu kez ciddi. Kolombiyalı golcü sezon başında Galatasaray'ın kapısından dönmüştü. Bir süredir Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar kiralanması için İngiliz ekibi Everton ile görüşmelerde bulunan siyah-beyazlıların, Monaco'da forma giyen ve sezon başında G.Saray'ın kapısından dönen Radamel Falcao için de harekete geçtiği iddia edildi.

Beşiktaş'ta Radamel Falcao çılgınlığı

Her transfer dönemi Türk takımlarıyla adı geçen Radamel Falcao işi bu kez ciddi. Kolombiyalı golcü sezon başında Galatasaray'ın kapısından dönmüştü. Bir süredir Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar kiralanması için İngiliz ekibi Everton ile görüşmelerde bulunan siyah-beyazlıların, Monaco'da forma giyen ve sezon başında G.Saray'ın kapısından dönen Radamel Falcao için de harekete geçtiği iddia edildi.

Trabzospor'un Kolombiyalı oyuncusu Hugo Rodallega'nın, "Teklif alırsa Türkiye'ye gelmeli" dediği vatandaşı Falcao'nun, Monaco'nun önlenemez düşüşünün içinde yer almak istemediği için Türkiye'den gelen öneriyi değerlendirmek istediği iddia edildi.

REAL MADRİD ARAŞTIRDI

Kolombiya'da yayın yapan 'Caracol Radio'su da, "Adı bir ara Real Madrid ile anıldı fakat transfer gerçekleşmedi. Türkiye'den yapılan bu teklif ona iyi gelecektir" ifadelerini kullanarak; Falcao'nun Beşiktaş'ı seçme ihtimalinin çok yüksek olduğunu iddia etti. Rodallega'nın sunduğu bazı gerekçelerin ardından 32 yaşındaki golcünün Türkiye'de Beşiktaş'ta oynamanın kendisi için daha avantajlı olduğuna karar verdiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 3 kez uyluk yaralanması yaşayan ve (22, 21, 21) toplam 64 gün sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, 9 resmi maçta görev yapamadı. Toplam 435 resmi karşılaşmada forma giyen Kolombiyalı süper star bu karşılaşmalarda 259 gol atarken, 51 de asist yapmayı başardı.

GOL AVCISI

Her iki ayağıyla da müthiş şutlar çıkarıyor.
Boyu 1.77 olmasına rağmen çok iyi bir kafacı.
Pas özelliği gelişmiş.
Kolay faul alabiliyor.
Ceza sahası içinde çok akıllı bir gol avcısı.
2010-11 Avrupa Ligi'nde 17 gol, 2011-12'de 12 gol attı.
Kolombiya'nın gelmiş geçmiş en golcü oyuncusu.
Avrupa Ligi'ni arka arkaya iki farklı takımla kazanan tek futbolcu.
River Plate ile Kapanış Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Porto ile 1 şampiyonluk, 2 kupa, 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.
*Atletico Madrid ile 1 Kral Kupası, 1 Avrupa Ligi kupası, 1 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
radamel falcao everton monaco Galatasaray cenk tosun

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