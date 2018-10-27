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Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma depremi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.10.2018 10:31 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi’nde I Grubu 3. hafta maçında Genk karşısında alınan 4-2’lik mağlubiyet büyük sıkıntı yarattı.

Alınan ağır yenilginin yanı sıra, oynanan futbol nedeniyle de eleştirilerin hedefinde olan Beşiktaşlı futbolculardan Ricardo Quaresma, maçtan sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle siyah-beyazlı kulüpte gündemin başına yerleşti.

Beşiktaş'ta ayrılık

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“Ben bu takımdan bir kez ayrıldım.Sorun bensem, fazlalık bensem Ocak ayında yine gidebilirim” ifadelerini kullanan Portekizli oyuncunun, böyle bir taleple gelmesi halinde Beşiktaş yönetimi “dur” demeyecek.

“Ben bu takımdan bir kez ayrıldım.Sorun bensem, fazlalık bensem Ocak ayında yine gidebilirim” ifadelerini kullanan Portekizli oyuncunun, böyle bir taleple gelmesi halinde Beşiktaş yönetimi “dur” demeyecek.
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Daha önce de çeşitli teklifler alan ve yönetimin bonservis bedeli gelecek olması nedeniyle o dönem gitmesini umduğu Quaresma, ligin devre arasında iyi bir teklif alması halinde, yönetim her türlü kararına ‘evet’ yanıtını verecek.

Daha önce de çeşitli teklifler alan ve yönetimin bonservis bedeli gelecek olması nedeniyle o dönem gitmesini umduğu Quaresma, ligin devre arasında iyi bir teklif alması halinde, yönetim her türlü kararına ‘evet’ yanıtını verecek.
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Daha önce de çeşitli teklifler alan ve yönetimin bonservis bedeli gelecek olması nedeniyle o dönem gitmesini umduğu Quaresma, ligin devre arasında iyi bir teklif alması halinde, yönetim her türlü kararına ‘evet’ yanıtını verecek.

Daha önce de çeşitli teklifler alan ve yönetimin bonservis bedeli gelecek olması nedeniyle o dönem gitmesini umduğu Quaresma, ligin devre arasında iyi bir teklif alması halinde, yönetim her türlü kararına ‘evet’ yanıtını verecek.
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Ricardo Quaresma’nın Genk maçından sonraki bu açıklamasını o anki üzüntüsüne bağlayan ve bu oyuncusunu teselli etmeye hazırlanan siyah-beyazlı yönetim, her şeye rağmen devre arasında ayrılmak istemesi halinde, Portekizli oyuncuya gerekli kolaylılığı gösterecek.

Ricardo Quaresma’nın Genk maçından sonraki bu açıklamasını o anki üzüntüsüne bağlayan ve bu oyuncusunu teselli etmeye hazırlanan siyah-beyazlı yönetim, her şeye rağmen devre arasında ayrılmak istemesi halinde, Portekizli oyuncuya gerekli kolaylılığı gösterecek.
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Bu sezon lig ve Avrupa’da 14 resmi maçta çıkarak 2 gol atan ve 7 asist yapan Quaresma, 6 maça ilk 11’de başlarken, 5 karşılaşmada yedek kaldı. (MİLLİYET)

Bu sezon lig ve Avrupa’da 14 resmi maçta çıkarak 2 gol atan ve 7 asist yapan Quaresma, 6 maça ilk 11’de başlarken, 5 karşılaşmada yedek kaldı. (MİLLİYET)
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Spor Toto Süper Lig quaresma Beşiktaş genk UEFA Avrupa Ligi

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