Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma depremi

Alınan ağır yenilginin yanı sıra, oynanan futbol nedeniyle de eleştirilerin hedefinde olan Beşiktaşlı futbolculardan Ricardo Quaresma, maçtan sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle siyah-beyazlı kulüpte gündemin başına yerleşti.

Beşiktaş'ta ayrılık

1 / 5 “Ben bu takımdan bir kez ayrıldım.Sorun bensem, fazlalık bensem Ocak ayında yine gidebilirim” ifadelerini kullanan Portekizli oyuncunun, böyle bir taleple gelmesi halinde Beşiktaş yönetimi “dur” demeyecek.

2 / 5 Daha önce de çeşitli teklifler alan ve yönetimin bonservis bedeli gelecek olması nedeniyle o dönem gitmesini umduğu Quaresma, ligin devre arasında iyi bir teklif alması halinde, yönetim her türlü kararına ‘evet’ yanıtını verecek.

3 / 5 Daha önce de çeşitli teklifler alan ve yönetimin bonservis bedeli gelecek olması nedeniyle o dönem gitmesini umduğu Quaresma, ligin devre arasında iyi bir teklif alması halinde, yönetim her türlü kararına ‘evet’ yanıtını verecek.

4 / 5 Ricardo Quaresma’nın Genk maçından sonraki bu açıklamasını o anki üzüntüsüne bağlayan ve bu oyuncusunu teselli etmeye hazırlanan siyah-beyazlı yönetim, her şeye rağmen devre arasında ayrılmak istemesi halinde, Portekizli oyuncuya gerekli kolaylılığı gösterecek.