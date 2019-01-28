Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta "Gitmek istiyorum, eşimle sorumlarım var" diyen ve ikinci başkan Serdal Adalı ile görüşen Ricardo Quaresma'nın siyah-beyazlı takımdaki kariyeri son buluyor.
İşte Hannover'in yeni hocası
Ünal Karaman kaçan fırsatlara yanıyor
Ümit Özat patladı! 'Ya düzen değişecek ya da...'
G.Saray'ın gözdesine flaş sözler! 'Atları daha çok önemsiyor'
Trabzon'a bir darbe daha!
Ozan Kabak ilk maçında dağıldı!
Ve Beşiktaş açıkladı! Veli Kavlak...
Beşiktaş Quaresma kararını verdi!
Sow'dan Aziz Yıldırım paylaşımı!
G.Saray'a bir kötü haber daha
Fenerbahçeli futbolculara şok sözler!
Mesut Özil'e büyük şok
Portekiz Lig Kupası, Sporting'in
Haftanın maçında kazanan yok
Fenerbahçe'ye transferde büyük şok
Monaco'da ikinci Jardim dönemi
Okuyucu Yorumları 0 yorum