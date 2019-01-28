Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta "Gitmek istiyorum, eşimle sorumlarım var" diyen ve ikinci başkan Serdal Adalı ile görüşen Ricardo Quaresma'nın siyah-beyazlı takımdaki kariyeri son buluyor.

Yönetim onay verdi

İkinci Başkan Serdar Adalı'nın "Sezon sonu gidersin" sözlerinin ardından, Quaresma ile Erzurumspor maçının ardından bir kez daha görüşüleceğini karar verilmişti.

Portekizli futbolcunun, Erzurumspor karşılaşmasında kırmızı kart görmesi sonrası yönetim cephesi kararını verdi. Beşiktaş yönetimi, Ricardo Quaresma ile yolları ayırmaya karar verdi.

Siyah-beyazlı yönetim, Quaresma'ya ayrılma fikrinin kabul ediliğini iletti. İki kulüp pazartesi günü bir araya gelerek son detayları konuşacak ve yapılacak anlaşmasının ardından Portekizli'nin sözleşmesi feshedilecek.

Öte yandan Quaresma'nın ayrılık anlaşmasıan Türkiye'de başka bir takımda oynamaması için özel madde konulacak. 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Pepe gibi Porto'ya imza atacak.