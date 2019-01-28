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Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ile yollar ayrılıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.01.2019 14:51 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan ailesel nedenler yüzünden ayrılmak isteyen Ricardo Quaresma'nın durumu belli oldu. Yönetim, Portekizli'nin gidişine onay verdi.

Beşiktaş'ta "Gitmek istiyorum, eşimle sorumlarım var" diyen ve ikinci başkan Serdal Adalı ile görüşen Ricardo Quaresma'nın siyah-beyazlı takımdaki kariyeri son buluyor.

Yönetim onay verdi

İkinci Başkan Serdar Adalı'nın "Sezon sonu gidersin" sözlerinin ardından, Quaresma ile Erzurumspor maçının ardından bir kez daha görüşüleceğini karar verilmişti.

İkinci Başkan Serdar Adalı'nın "Sezon sonu gidersin" sözlerinin ardından, Quaresma ile Erzurumspor maçının ardından bir kez daha görüşüleceğini karar verilmişti.

Portekizli futbolcunun, Erzurumspor karşılaşmasında kırmızı kart görmesi sonrası yönetim cephesi kararını verdi. Beşiktaş yönetimi, Ricardo Quaresma ile yolları ayırmaya karar verdi.

Portekizli futbolcunun, Erzurumspor karşılaşmasında kırmızı kart görmesi sonrası yönetim cephesi kararını verdi. Beşiktaş yönetimi, Ricardo Quaresma ile yolları ayırmaya karar verdi.

Siyah-beyazlı yönetim, Quaresma'ya ayrılma fikrinin kabul ediliğini iletti. İki kulüp pazartesi günü bir araya gelerek son detayları konuşacak ve yapılacak anlaşmasının ardından Portekizli'nin sözleşmesi feshedilecek.

Siyah-beyazlı yönetim, Quaresma'ya ayrılma fikrinin kabul ediliğini iletti. İki kulüp pazartesi günü bir araya gelerek son detayları konuşacak ve yapılacak anlaşmasının ardından Portekizli'nin sözleşmesi feshedilecek.

Öte yandan Quaresma'nın ayrılık anlaşmasıan Türkiye'de başka bir takımda oynamaması için özel madde konulacak. 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Pepe gibi Porto'ya imza atacak.

Öte yandan Quaresma'nın ayrılık anlaşmasıan Türkiye'de başka bir takımda oynamaması için özel madde konulacak. 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Pepe gibi Porto'ya imza atacak.

Beşiktaş ile 216 maçta sahaya çıkan Quaresma 37 gol attı ve 76 gol pası verdi. 16 bin 297 dakika sahada kalan Portekizli, 6.5 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 113 gole katkı yaptı. (SPORX)

Beşiktaş ile 216 maçta sahaya çıkan Quaresma 37 gol attı ve 76 gol pası verdi. 16 bin 297 dakika sahada kalan Portekizli, 6.5 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 113 gole katkı yaptı. (SPORX)
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Beşiktaş quaresma Spor Toto Süper Lig serdal adalı

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