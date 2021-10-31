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Beşiktaş'ta Rosier ve Batshuayi şoku

31.10.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Batshuayi ve Rosier'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

Beşiktaş'ta Rosier ve Batshuayi şoku
Valentin Rosier

Valentin Rosier

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında oynadıkları Hatayspor maçında sakatlanan Michy Batshuayi ve Valentin Rosier'in son durumu hakkında resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynadığı müsabaka sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier'e Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemeleri yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier'in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Valentin Rosier Michy Batshuayi
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