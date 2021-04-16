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Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Aşil tendonu

16.04.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, aşil tendonundaki sorun nedeniyle Ankaragücü maçının 16. dakikasında kenara alındı.

Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Aşil tendonu

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 35. haftasında evinde Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlılarda son dönemde formasını geri alan Oğuzhan Özyakup, aşil tendonundaki sorun nedeniyle 16. dakikada kendini yere bıraktı.

Tedavisi sonrasında oyuna devam edemeyen Oğuzhan, sedyeyle saha kenarından soyunma odasına taşındı.

Oğuzhan Özyakup'un yerine Bernard Mensah oyuna dahil oldu.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK KABUSU

Beşiktaş'ta daha önce sakatlık yaşayan Hasic ve Cenk Tosun'un ardından Oğuzhan Özyakup da listeye dahil oldu.

Siyah-beyazlılarda milli takımda sakatlanan Aboubakar da tedavisinin ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Oğuzhan Özyakup
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