Beşiktaş'ta sakatlıkların nedeni belli oldu

Beşiktaş'ta tam 14 oyuncu çeşitli sakatlıklar ve sorunlar yaşarken, siyah-beyazlılar kadro kurmakta zorlanıyor. Vodafone Park ve Nevzat Demir Tesisleri'nin zemininin sıkıntılı olduğu belirtilse de sakatlıkların tek sebebi bu değil. 15 Eylül'de Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Vida, Alex, N'Koudou ve milli takımda sakatlık yaşayan Umut Meraş'tan yoksun çıkan Beşiktaş, 25 Eylül'e ise 14 sakatlıkla uyandı.

ZEMİN DE EKLENDİ

10 günde bu kadar sakatlık yaşanmasının başlıca sebeplerinden biri Borussia Dortmund maçı öncesi yüksek tempo için takıma yapılan yükleme oldu. Süper Lig'de ilk 4 hafta 107 km koşu mesafesi ortalamasıyla oynayan siyah- beyazlılar, Dortmund'a karşı 115 km koşarken 3 gün sonra Antalya karşısında da 112 km mesafe alarak ortalamasının üzerine çıktı. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçı sonrası 9 günde çıktığı 3 karşılaşmada yeterli dinlenme sağlanamadı. Yüklemenin etkisi de zeminin bozukluğu ile birleşince 10 günde 10 futbolcu daha sakatlık yaşadı.

ÖNEMLİ GERİ DÖNÜŞ BATSHUAYI

Kadro kurmakta zorlanan siyahbeyazlılara Michy Batshuayi'nin iyileşmesi teselli oldu. Altay maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan ve Kenan Karaman da Ajax maçının kadrosuna alındı.



