Beşiktaş’ta seçim başladı! İşte adayların açıklamaları...

Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul, divan başkanlık kurulunun seçimiyle başladı. Beşiktaş Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar’ın yaptığı konuşmayla oturum açılırken, genel kurul divan başkanlık görevine Uluç Gürkan seçildi.

Gürkan’ın yardımcılıklarına ise Özgür Mert Balcı ve Faruk Öztürk getirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan oturumda başkan adayları söz aldı. Daha önce Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı arasında konuşma yapmamak için mutabakat sağlanırken, Adalı da bu doğrultuda konuşma yapmayacağını söyledi. Ancak Ahmet Nur Çebi, kendisine verilen söz hakkını kullandı. Çebi’nin ardından Hürser Tekinkoktay da üyelere seslenirken, mutabakatın bozulması nedeniyle Serdal Adalı da söz aldı.

ÇEBİ: HERKESİN KONUŞTUĞU BİR SEÇİM OLSUN

Pazar günü erken saatte oy kullanmak için genel kurula gelen üyelere teşekkür ederek sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, “Bu saatte buraya gelen bütün arkadaşlara ve gelecek olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. 7 yıl önce sıkıntılar vardı ve elimi taşın altına koydum. Şimdi de başkan adayı olarak göreve talibim. 7 yıl önce niye geldiysem, bugün de onun için geldim. Sadece Beşiktaş’a hizmet etmek aşkıyla, 1 birim bile olsa katkı vermek aşkıyla aday oldum. Bugün Beşiktaş için yol ayrımı. Büyük bir katılım bekledim bugün. Bunun tek sebebi, katılımcı Beşiktaş istememiz, paylaşımcı Beşiktaş istememiz. İdarecilerin toz pembe konuşmalar yapmadığı bir Beşiktaş istiyorum. Beşiktaş’ın genel kurulu üzerinden söylenen bazı şeylerin doğru olmadığını düşünüyorum. Bindirilmiş kıtalar lafına inanmıyorum, Beşiktaşlı özgürdür. O sandıktan içeri girdiği zaman tek işi Beşiktaş’ı düşünerek oy kullanmaktır. Beşiktaş’ta kimsenin oyunu lekelemeye, genel kurulu lekelemeye hakkı yoktur. Birlik ve beraberliğimizi bugün herkese gösterelim. Beşiktaş’a yakışan, herkesin konuştuğu bir Beşiktaş seçimi olsun. Aday olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hangisi olursa olsun benim de başkanım olacak. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Her şeyi Beşiktaş için istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun, her şey Beşiktaş için olsun” ifadelerini kullandı.