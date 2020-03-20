SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sürpriz plan!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sürpriz plan!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.03.2020 17:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta teknik heyet kalan haftalarda fırsat buldukça genç yetenekleri vitrine çıkarmanın planlarını yapıyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sürpriz plan!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ligin geri kalanı için planlarını yaptı. Şampiyonluk şansı diğer rakiplerine göre daha az olan siyah beyazlılar, kalan haftalarda genç oyuncuları oynatmayı planlıyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile özel bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli teknik adam, genç futbolculara şans vermek istediğini yönetime iletti. Yönetim bu karara saygı duyarak olumlu cevap verdi. Beşiktaş önümüzdeki haftalarda oynayacağı maçlara genç oyuncu ağırlıklı hazırlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş sergen yalçın

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

Spor medyasının duayen ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

Spor medyasının duayen ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

Resmi açıklama! Küme düşme kaldırıldı

Resmi açıklama! Küme düşme kaldırıldı

TFF'de şok istifa! Sosyal medyadan açıkladı

TFF'de şok istifa! Sosyal medyadan açıkladı

Fenerbahçe'ye sürpriz hoca!

Fenerbahçe'ye sürpriz hoca!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Beşiktaş derbi öncesi Ankaragücü'nü devirdi!

Beşiktaş derbi öncesi Ankaragücü'nü devirdi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Müthiş iddia: Beşiktaş'ın şikesi de belgeli!

Müthiş iddia: Beşiktaş'ın şikesi de belgeli!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sürpriz plan!

Sergen Yalçın planını yaptı! Rakiplerini bu taktikle vuracak!

Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng ayrılmak istiyor!

Beşiktaş'ta Boateng şoku! Takımdan ayrılıyor! İşte detaylar

Beşiktaş , Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı! İşte detaylar

Beşiktaş, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı! İşte o isim...

Beşiktaş, oyuncularına yurtdışına çıkış yasağı getirildi!

Beşiktaş, futbolcularına yurtdışına çıkma yasağı getirdi! İşte detaylar...

Beşiktaş'tan koronavirüs uyarısı! ''Evinizden çıkmayın!''

Beşiktaş oyuncularını uyardı! ''Sakın evden çıkmayın"

Barcelona'dan Beşiktaş'a koronavirüs desteği!

Barcelona'dan Beşiktaş'a koronavirüs desteği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.