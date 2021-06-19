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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelişmesi! Haftaya kaldı

19.06.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ve Sergen Yalçın, yeni sözleşmeyi ne zaman imzalayacak? Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'ın görüşmesi haftaya kaldı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelişmesi! Haftaya kaldı

Beşiktaş'ta teknik direktör konusundaki belirsizlik sürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'ın bugün görüşüp imzaları atması bekleniyordu ancak zirve ertesi haftaya kaldı.

Siyah - beyazlıların iki kupayı kazanmasının ardından taraftarlar Sergen Yalçın ile sözleşmenin tekrar imzalanmasını bekliyordu. Yaklaşık 1 ay öncesine geçmesine karşın Beşiktaş Başkanı Çebi ve Sergen Yalçın arasındaki görüşme gerçekleşmedi.

ÜCRETİ REDDETTİ

Sabah saatlerinde görüşmenin bugün yapılacağına dair bilgi geldi. Ancak Beşiktaş'ın teklifi ile Sergen Yalçın'ın istediği ücret konusunda son dakikada uyuşmazlık çıktı. Bunun üzerine zirve gelecek haftaya bırakıldı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

37 milyon Euro'luk bir takım harcama limitine sahip olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a başarı primleri hariç 1.6 milyon Euro'luk bir mukavelenin sunulması bekleniyor. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı olunması halinde Yalçın'ın kazancı 3 milyon Euro'yu bulacak. Ancak iki kupa getiren teknik adamın teklif edilen ücret konusunda çekinceleri olduğu belirtiliyor.

SERGEN YALÇIN'IN İSTEKLERİ

Geride bıraktığımız sezonda 7 milyon lira maaş alan Sergen Yalçın, 5 milyon lira da başarı primi aldı. Yalçın, yeni sezon için kurulacak takımda tüm transferlerde kendisinin de devre olmasını ve alınacak oyunculara son kararı kendisinin vermesini istiyor. Yalçın, daha önce yaptığı açıklamalarda, "Beni kontrat değil, başarı korur" demişti. Yalçın, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde geçen sezon birlikte çalıştığı isimlerle de devam etmeyi istiyor.

(AJANSSPOR)


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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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