Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelişmesi! Haftaya kaldı

Beşiktaş'ta teknik direktör konusundaki belirsizlik sürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'ın bugün görüşüp imzaları atması bekleniyordu ancak zirve ertesi haftaya kaldı.

Siyah - beyazlıların iki kupayı kazanmasının ardından taraftarlar Sergen Yalçın ile sözleşmenin tekrar imzalanmasını bekliyordu. Yaklaşık 1 ay öncesine geçmesine karşın Beşiktaş Başkanı Çebi ve Sergen Yalçın arasındaki görüşme gerçekleşmedi.

ÜCRETİ REDDETTİ

Sabah saatlerinde görüşmenin bugün yapılacağına dair bilgi geldi. Ancak Beşiktaş'ın teklifi ile Sergen Yalçın'ın istediği ücret konusunda son dakikada uyuşmazlık çıktı. Bunun üzerine zirve gelecek haftaya bırakıldı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

37 milyon Euro'luk bir takım harcama limitine sahip olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a başarı primleri hariç 1.6 milyon Euro'luk bir mukavelenin sunulması bekleniyor. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı olunması halinde Yalçın'ın kazancı 3 milyon Euro'yu bulacak. Ancak iki kupa getiren teknik adamın teklif edilen ücret konusunda çekinceleri olduğu belirtiliyor.