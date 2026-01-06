Beşiktaş'ta son dakika bombası! Fenerbahçe'den kiralanmıştı, Cengiz Ünder'in tapusu alındı

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla sürerken, beklenen müjdeli haber az önce geldi. Siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in bonservisini alarak milli oyuncuyu tamamen renklerine bağladı.

"İMZALAR AZ ÖNCE ATILDI"

Erdem Açıkgöz'ün son dakika bilgisine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe yönetimleri arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Cengiz Ünder'in kalıcı transferi için yapılan anlaşmada resmi imzalar az önce atıldı.

FENERBAHÇE DEFTERİ KAPANDI

Bu imzayla birlikte Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile olan bağı tamamen koptu. Siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansla teknik heyetin ve yönetimin güvenini kazanan tecrübeli kanat oyuncusu, kariyerine bonservisiyle Beşiktaş'ta devam edecek.

Transferin mali detaylarının ve sözleşme süresinin kısa süre içinde KAP'a bildirilmesi bekleniyor.