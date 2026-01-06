SPOR

Beşiktaş'ta son dakika bombası! Fenerbahçe'den kiralanmıştı, Cengiz Ünder'in tapusu alındı

Beşiktaş haberleri: Siyah-beyazlı yönetimden flaş hamle! Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan ve performansı merak konusu olan milli yıldız Cengiz Ünder'in bonservisiyle ilgili beklenen haber geldi. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre resmi imzalar az önce atıldı, Cengiz artık bonservisiyle Beşiktaş'ta!

Emre Şen
Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla sürerken, beklenen müjdeli haber az önce geldi. Siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in bonservisini alarak milli oyuncuyu tamamen renklerine bağladı.

Erdem Açıkgöz'ün son dakika bilgisine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe yönetimleri arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Cengiz Ünder'in kalıcı transferi için yapılan anlaşmada resmi imzalar az önce atıldı.

Bu imzayla birlikte Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile olan bağı tamamen koptu. Siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansla teknik heyetin ve yönetimin güvenini kazanan tecrübeli kanat oyuncusu, kariyerine bonservisiyle Beşiktaş'ta devam edecek.

Transferin mali detaylarının ve sözleşme süresinin kısa süre içinde KAP'a bildirilmesi bekleniyor.

