Beşiktaş’ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı! İşte sebebi

Ligde kötü günler geçiren Beşiktaş’ta Tolgay Arslan sorunu patladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Başakşehir maçının devre arasında yemek yediğini gördüğü Tolgay Arslan'a bunun nedenini sordu.
Tolgay'ın “Zaten oynatmıyorsunuz” demesine kızan deneyimli hoca, Genk maçında yedek bıraktığı gurbetçiyi dünkü Sivasspor maçında da 21 kişilik kadroya almadı.
Tolgay'ın ayrıca “Kulüpten alacağım yoktur” yazısını imzalamadığı, sözleşmesinde TL'ye geçmeyi kabul etmediği ve yönetim tarafından kadro dışı bırakıldığı belirtildi. (Skor)
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