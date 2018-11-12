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Beşiktaş’ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı! İşte sebebi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.11.2018 10:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın gurbetçi futbolcusu Tolgay Arslan, Başakşehir maçının devre arasında yemek yedi. “Kulüpten alacağım yoktur” yazısını imzalamadı. TL’ye geçmeyi kabul etmedi ve kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş’ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı! İşte sebebi

Ligde kötü günler geçiren Beşiktaş’ta Tolgay Arslan sorunu patladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Başakşehir maçının devre arasında yemek yediğini gördüğü Tolgay Arslan'a bunun nedenini sordu.

Tolgay'ın “Zaten oynatmıyorsunuz” demesine kızan deneyimli hoca, Genk maçında yedek bıraktığı gurbetçiyi dünkü Sivasspor maçında da 21 kişilik kadroya almadı.

Tolgay'ın ayrıca “Kulüpten alacağım yoktur” yazısını imzalamadığı, sözleşmesinde TL'ye geçmeyi kabul etmediği ve yönetim tarafından kadro dışı bırakıldığı belirtildi. (Skor)

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Anahtar Kelimeler:
tolgay arslan Beşiktaş şenol güneş

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Haklı Adam Oynatma Bunuda Yüzüne Söyle Seni Düşünmüyorum diye sonrada fedakarlık bekle şenolu kadro dışı bıraksanız beşiktaş şampiyon olur
kayyum kapıda ykında nalları dikerler
gerekçeler çok komik..anlaşma niye yapıldı madem uymayacaktın eyy bjk.
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