Barcelona'dan Galatasaray maçı sonrası sürpriz İstanbul hamlesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta Galatasaray'ı mağlup eden Barcelona, Türkiye'deki temaslarını sürdürüyor. Aktarılan bilgilere göre İspanyol devi, Eyüpsultan'da yer alan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sahaya inerek maç sonu toparlanma (recovery) idmanı gerçekleştirecek.
Sarı-kırmızılı kulübün ev sahipliğinde tesisleri kullanacak olan Katalan temsilcisi, sahada yapacağı yenileme çalışmasıyla hazırlıklarını tamamlayacak. Teknik ekibin yönetiminde gerçekleşecek antrenmanın ardından Barcelona kafilesi, İspanya'ya dönmek üzere İstanbul'dan ayrılacak.
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