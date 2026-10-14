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Barcelona'dan Galatasaray maçı sonrası sürpriz İstanbul hamlesi

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Barcelona'nın İstanbul programında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Katalan ekibinin, İspanya'ya dönmeden önceki son toparlanma antrenmanını sarı-kırmızılı kulübün Kemerburgaz tesislerinde yapacağı öğrenildi.

Barcelona'dan Galatasaray maçı sonrası sürpriz İstanbul hamlesi
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta Galatasaray'ı mağlup eden Barcelona, Türkiye'deki temaslarını sürdürüyor. Aktarılan bilgilere göre İspanyol devi, Eyüpsultan'da yer alan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sahaya inerek maç sonu toparlanma (recovery) idmanı gerçekleştirecek.

İSPANYA'YA DÖNÜŞ İDMANIN ARDINDAN GERÇEKLEŞECEK

Barcelona dan Galatasaray maçı sonrası sürpriz İstanbul hamlesi 1

Sarı-kırmızılı kulübün ev sahipliğinde tesisleri kullanacak olan Katalan temsilcisi, sahada yapacağı yenileme çalışmasıyla hazırlıklarını tamamlayacak. Teknik ekibin yönetiminde gerçekleşecek antrenmanın ardından Barcelona kafilesi, İspanya'ya dönmek üzere İstanbul'dan ayrılacak.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona galatasaray
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