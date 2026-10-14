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Beşiktaş'ta kritik maç öncesi Vlahovic'ten kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Almanya deplasmanı öncesinde Beşiktaş'ta şok bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle TSG Hoffenheim müsabakasının kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş'ta kritik maç öncesi Vlahovic'ten kötü haber!
Emre Şen
Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic

SIR Sırbistan
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak TSG Hoffenheim maçı öncesinde yıldız forvet Dusan Vlahovic'in sağlık durumuna ilişkin resmi bir bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli golcüye viral gastroenterit tanısı konulduğu ve sağlık heyeti gözetiminde tedavisine vakit kaybetmeksizin başlandığı ifade edildi.

KRİTİK ALMANYA DEPLASMANINDA FORMA GİYEMEYECEK

Viral enfeksiyon nedeniyle tedavisi devam eden Sırp golcü, fiziksel durumu göz önüne alınarak teknik heyet kararıyla kafileye dahil edilmedi. Son haftalarda sergilediği yüksek form grafiği ve kaydettiği gollerle hücum hattının en önemli kozu haline gelen Vlahovic'in, Almanya deplasmanında takımını yalnız bırakmak zorunda kalacağı açıklandı.

Teknik heyetin, Vlahovic'in yokluğunda Hoffenheim karşısındaki santrfor tercihini yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılarda forma şansı bekleyen diğer forvet opsiyonlarının kritik karşılaşmada ilk 11'de görev alması planlanırken, sağlık ekibinin oyuncunun tedavisini hızlandırarak ligdeki bir sonraki mücadeleye yetiştirmeyi hedeflediği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Dusan Vlahovic
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