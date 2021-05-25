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Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in yerine Aurelio Buta

25.05.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Valentin Rosier'i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcarken; alternatifini de hazırladı.

Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in yerine Aurelio Buta

Beşiktaş sezona damga vuran futbolcularından Valentin Rosier'in bonservisi Sporting Lizbon'dan alabilmek adına görüşmelere başlarken, siyah-beyazlılar için flaş bir iddia gündeme geldi.

Belçika basını, Beşiktaş'ın Benfica altyapısında yetişen, kariyerine Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp'de devam eden Aurelio Buta için harekete geçtiğini duyurdu. Siyah-beyazlı takımın, 24 yaşındaki sağ bek için Roayal Antwerp'e 1,5 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

Öte yandan Benfica'ya satıştan pay verecek olan Royal Antwerp'in Beşiktaş'ın teklifini biraz daha yükseltmesini istediği vurgulandı.

Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Aurelio Buta, bu sezon Royal Antwerp'de oynadığı 34 maçın 19'una ilk 11'de başlarken; 5 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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