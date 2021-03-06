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Beşiktaş'ta Vida indirim yapmayı kabul etti iddiası

06.03.2021 11:19 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Vida indirim yapmayı kabul etti iddiası

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki tecrübeli stoperi Domagoj Vida'nın menajeri flaş açıklamalarda bulundu. Vida, Beşiktaş ile sözleşme yenileyecek mi sorusu da yanıt buldu! Beşiktaş'ın yeni sözleşme için temas kurduğu Vida'nın, indirim yapmayı kabul ettiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın Türk temsilcisi Uğur Avadan, deneyimli oyuncunun Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde yarım kalan hikâyesini tamamlamak istediğini söyledi.

"ŞAMPİYONLUĞA KONSANTRE OLDU"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Avadan, "Beşiktaş Vida'yı seviyor. Vida da Beşiktaş'ı seviyor. Beşiktaş yönetimiyle her konuda görüşüyoruz. Sözleşme yenileme meselesini de görüştük; ama bunun için henüz erken; çünkü Vida'nın bir buçuk yıl daha sözleşmesi var. Şu anda sadece şampiyonluğa konsantre olduk. Konsantrasyonu bozmamak gerek. İki taraf da istedikten sonra her şey kolay olur. Ama bence yeni sözleşme meselesi bugünün konusu değil" dedi.

"YARIM KALMIŞ BİR HİKAYE VAR"

Uğur Avadan, "Avrupa Şampiyonası'nda sergileyeceği performans da çok önemli; ama Beşiktaş'ın şampiyon olması çok daha önemli. Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarım kalmış bir hikâye var. Bayern Münih maçında, Vida erken dakikalarda kırmızı kart görmüştü; elenmişlerdi. Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'ndeki hikayeyi tamamlamak istiyor. Beşiktaş ile karşılıklı bir sevgi ve istek var. Ayrılmak istemiyor. Vida, Dünya Kupası'nda final oynadı. Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'ne gidip, başarılı olmak istiyor" şeklinde konuştu.

VİDA İNDİRİM YAPMAYI KABUL ETTİ

Beşiktaş'ın yeni sözleşme için temas kurduğu Vida, indirim yapmayı kabul etti. Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki yıldız futbolcunun gelecek sezon ücretini 2.5 milyon Euro bandına indirmeye çalışmayı planlıyordu. Aradaki son detaylar görüşüldükten sonra Vida'nın yeni sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Hırvat futbolcu bu sezon Beşiktaş'ta 24 maçta 2093 dakika süre aldı ve 3 gol kaydetti. Geçen sezon 38 maçta 5 gol atan Vida, 2018-19 sezonunda 42 maçta 3 gol, ilk geldiği sezon olan 2017-18'de ise 18 maçta 1 gol atmıştı.

(AJANSSPOR)


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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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