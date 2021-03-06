Beşiktaş'ta Vida indirim yapmayı kabul etti iddiası

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın Türk temsilcisi Uğur Avadan, deneyimli oyuncunun Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde yarım kalan hikâyesini tamamlamak istediğini söyledi.

"ŞAMPİYONLUĞA KONSANTRE OLDU"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Avadan, "Beşiktaş Vida'yı seviyor. Vida da Beşiktaş'ı seviyor. Beşiktaş yönetimiyle her konuda görüşüyoruz. Sözleşme yenileme meselesini de görüştük; ama bunun için henüz erken; çünkü Vida'nın bir buçuk yıl daha sözleşmesi var. Şu anda sadece şampiyonluğa konsantre olduk. Konsantrasyonu bozmamak gerek. İki taraf da istedikten sonra her şey kolay olur. Ama bence yeni sözleşme meselesi bugünün konusu değil" dedi.

"YARIM KALMIŞ BİR HİKAYE VAR"

Uğur Avadan, "Avrupa Şampiyonası'nda sergileyeceği performans da çok önemli; ama Beşiktaş'ın şampiyon olması çok daha önemli. Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarım kalmış bir hikâye var. Bayern Münih maçında, Vida erken dakikalarda kırmızı kart görmüştü; elenmişlerdi. Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'ndeki hikayeyi tamamlamak istiyor. Beşiktaş ile karşılıklı bir sevgi ve istek var. Ayrılmak istemiyor. Vida, Dünya Kupası'nda final oynadı. Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'ne gidip, başarılı olmak istiyor" şeklinde konuştu.