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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar belirsizliği

09.05.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın kalan maçlarda forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar belirsizliği

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sakatlığı süren Vincent Aboubakar'ın ne zaman sahalara döneceği merak ediliyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-1 kaybedilen Galatasaray maçının ardından verdiği röportajda sakat oyuncular hakkında kendisine yöneltilen soruya net bir cevap verdi. Başarılı çalıştırıcı, "Salı günü N'Koudou'nun dönme ihtimali var, diğer oyuncularımızın döneceğini sanmıyorum" dedi.

Tedavisi devam eden 29 yaşındaki futbolcunun ligin kalan haftalarında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

EMRE KOCADAĞ: ABOUBAKAR AĞRIM VAR DİYOR

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada Vincent Abobuakar'ın son durumuna dair konuşmuştu.

Kocadağ, "Aboubakar'ın sözleşme nedeniyle oynamadığını düşünmüyorum. Son MR'ında sıkıntı görüldü. Oynaması için kendini hazır hissetmesi gerekiyor. Oyuncu 'Ağrım var' diyor ve MR'da bu çıkıyorsa bunda farklı bir şey aramamız abes olur'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adam diyorki oy-na-mak is-te-mi-yo-rum !! Oynarsa opsiyonu devreye girecek beyfendinin ;) Bedavaya oynamam diyor !
Bu adam kronik sakat olmasa premier lig topçusu

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