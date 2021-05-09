Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar belirsizliği

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sakatlığı süren Vincent Aboubakar'ın ne zaman sahalara döneceği merak ediliyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-1 kaybedilen Galatasaray maçının ardından verdiği röportajda sakat oyuncular hakkında kendisine yöneltilen soruya net bir cevap verdi. Başarılı çalıştırıcı, "Salı günü N'Koudou'nun dönme ihtimali var, diğer oyuncularımızın döneceğini sanmıyorum" dedi.

Tedavisi devam eden 29 yaşındaki futbolcunun ligin kalan haftalarında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

EMRE KOCADAĞ: ABOUBAKAR AĞRIM VAR DİYOR

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada Vincent Abobuakar'ın son durumuna dair konuşmuştu.

Kocadağ, "Aboubakar'ın sözleşme nedeniyle oynamadığını düşünmüyorum. Son MR'ında sıkıntı görüldü. Oynaması için kendini hazır hissetmesi gerekiyor. Oyuncu 'Ağrım var' diyor ve MR'da bu çıkıyorsa bunda farklı bir şey aramamız abes olur'' dedi.

