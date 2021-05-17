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Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk transferi Salih Uçan

17.05.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sergen Yalçın'la birlikte yola devam etmeyi düşünen siyah-beyazlı yönetim, gelecek sezonun kadrosunu da inşa etmeye başladı. Bu yılın en flaş isimlerinden birisi olan Salih Uçan, Beşiktaş forması için adeta gün sayıyor.

Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk transferi Salih Uçan

Süper Lig'de bu sezonun şampiyonu Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Sergen Yalçın yönetiminde 16. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden siyah-beyazlı camia, yeni sezonda da Sergen Yalçın ile yola devam etmek istiyor.

Sezonun ilk transferlerinden birisini haftalar önce bitiren Beşiktaş yönetimi, transfer sezonunun açılmasını bekliyor. Bu sezon Alanyaspor formasıyla büyük bir çıkış yakalayan ve dört büyükleri peşine takan Salih Uçan, Beşiktaş formasına çok yakın.

Sözleşmesinin bittiği Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran Salih Uçan, haftalar önce anlaşma sağladığı Beşiktaş'a imza atmak için geri sayıma geçti. 3 yıllık kontrat yapılacak olan 27 yaşındaki orta saha, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma katılacak.

KASIMPAŞA MAÇINDA SAKATLANDI

Çağdaş Atan yönetimindeki Alanyaspor, sezonu 7. sırada noktalamıştı. Takımın en dikkat çeken isimlerinden birisi olmayı başaran Salih Uçan, bu sezon toplamda 40 maçta forma giydi. 40 maçta, 3 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan deneyimli oyuncu, 39. haftada oynanan Kasımpaşa maçında sakatlık geçirmişti.

KIRIK TESPİT EDİLMİŞTİ

Alanyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Haris Hajradinovic ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan'ın, elmacık kemiğinde kırık tespit edilmişti.

"BÜYÜK TAKIMLARA GİDECEKLER"

Alanyaspor'un genç teknik direktörü Çağdaş Atan, Salih Uçan'ın geleceği hakkında konuşmuştu. Çağdaş Atan, "Steven Caulker ve Salih Uçan'ın bugün sözleşmesi bitmiş durumda, muhtemelen büyük takımlara gidecekler." ifadelerini kullandı.


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