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Beşiktaş'ta yeni transfer sahne aldı! Kartal Avusturya 2. Lig ekibi St. Pölten'i 2 golle mağlup etti

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdi antrenman kampının ilk hazırlık maçında Avusturya 2. Lig ekibi St. Pölten ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar rakibni Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan'ın kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta yeni transfer sahne aldı! Kartal Avusturya 2. Lig ekibi St. Pölten'i 2 golle mağlup etti
Berker İşleyen

Beşiktaş, antrenman kampının ilk hazırlık maçında Avusturya 2. Lig ekibi St. Pölten ile karşı karşıya geldi. NV Arena'da oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar, 2-0'lık skorla kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri dakika 50'de Semih Kılıçsoy ile dakika 53'te Salih Uçan kaydetti.

Beşiktaş, NV Arena'da oynanan karşılaşmada sahaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, David Jurasek, Amir Hadziahmetovic, Kartal Kayra Yılmaz, Rafa Silva, Keny Arroyo, Joao Mario ve Mustafa Hekimoğlu ilk 11'iyle çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti ve gol sesi çıkmadı.

İKİNCİ YARI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Beşiktaş ta yeni transfer sahne aldı! Kartal Avusturya 2. Lig ekibi St. Pölten i 2 golle mağlup etti 1

Siyah-beyazlı takım, ikinci yarıya 11 oyuncu değişikliğiyle başladı. Beşiktaş soyunma odasından Göktuğ Baytekin, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Can Keleş, Fahri Kerem Ay ve Semih Kılıçsoy 11'iyle döndü.

Siyah-beyazlı ekip, 49. dakikada öne geçti. Beşiktaş atağında Tayfur Bingöl'ün sağ kanattan altıpas içine yaptığı ortada Semih Kılıçsoy boş pozisyonda kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Maçın 53. dakikasında Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte rakibine rağmen kafa vuruşunu yapan Salih Uçan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

Kalan sürede başka gol olmazken Beşiktaş, Avusturya ekibini 2-0 mağlup etti.

Maça yedek kulübesinde başlayan kaleciler Emre Bilgin ve Emir Yaşar'ın yanı sıra Mustafa Azem Yortaç, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Jean Onana, Moatasem Al-Musrati ve Elan Ricardo ise karşılaşmada süre alamadı.

DAVID JURASEK, İLK KEZ FORMA GİYDİ

Beşiktaş ta yeni transfer sahne aldı! Kartal Avusturya 2. Lig ekibi St. Pölten i 2 golle mağlup etti 2

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, St. Pölten karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yeni transferlerden David Jurasek'i Avusturya ekibiyle oynanan hazırlık maçında ilk 11'de görevlendirdi. Çek sol bek, St. Pölten karşısında 45 dakika sahada kaldı.

BEŞ FUTBOLCU, KADRODA YER ALMADI

Beşiktaş ta yeni transfer sahne aldı! Kartal Avusturya 2. Lig ekibi St. Pölten i 2 golle mağlup etti 3

Beşiktaş'ın St. Pölten ile oynadığı hazırlık maçında siyah-beyazlı takımdan beş oyuncu müsabaka kadrosunda yer almadı. Yeni transferlerden Tammy Abraham, hazır olmadığı gerekçesiyle maçta forma giymedi.

Öte yandan kaleci Mert Günok, Ernest Muçi ve Milot Rashica da karşılaşmada formasından uzak kaldı. Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un ise Sırbistan'a özel doktoruna kontrol için gittiği ve yarın akşam saatlerinde yeniden kampa katılacağı öğrenildi.

GURBETÇİ TARAFTARLAR BEŞİKTAŞ'I YALNIZ BIRAKMADI

Avusturya'da yaşayan gurbetçi taraftarlar, St. Pölten ile oynanan hazırlık karşılaşmasında Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı. NV Arena'da oynanan maçta siyah-beyazlı taraftarların kendilerine ayrılan bölümü doldurduğu gözlendi. Gurbetçi taraftarlar, müsabaka boyunca takımlarına destek verirken Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bazı taraftarlar da Beşiktaş'ın ilk sınavını tribünden takip etti.

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Süper Lig son dakika beşiktaş hazırlık
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