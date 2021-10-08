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Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor

08.10.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi'nin takımdan göndermek istediği tecrübeli isimle devre arasında yollar ayrılıyor. İşte o isim...

Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin rest çektiği tecrübeli futbolcuyla yolların devre arasında ayrılacağı iddia edildi. Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen oyuncunun yeni adresi de belli oldu. İşte Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanan o isim...

Beşiktaş'ın Temmuz 2019'da Torino'dan tam 6,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Adem Ljajic, gösterdiği performansla Siyah-Beyazlılarda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Yüksek maaşıyla gündemden düşmeyen Adem Ljajic'te yolun sonuna gelindi.

SEZON SONU BEKLENMEYECEK

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adem Ljajic için devre arasında gelecek tüm teklifleri değerlendirme kararı aldı. Siyah-Beyazlılar ocak ayında beklediği teklifi alamaz veya Adem Ljajic'i ayrılık için ikna edemezse oyuncunun 6 aylık alacağını ödeyip Sırp yıldızla yollarını ayıracak.

TÜM TEKLİFLERİ REDDETTİ

Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte yıllık 4,2 milyon euro kazanan Adem Ljajic, kendisine gelen birçok teklifi reddetmiş ve Siyah-Beyazlılarda kalmak istediğini belirtmişti. Kartal'ın maaş indirimi teklifine yanaşmayan Ljajic, saha içinde de bekleneni veremeyince kadro dışı bırakılmıştı.

İTALYA'YA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Adem Ljajic'in Beşiktaş'tan ayrılması halinde yeniden İtalya'ya dönmesi bekleniyor. Sırp yıldız Seria A'da daha önce Torino, Roma, Inter ve Fiorentina formaları giymişti.

'ÖNCE BİR UTAN'

Ahmet Nur Çebi de divan kurulunda yaptığı konuşmada Adem Ljajic'e yüklenmiş ve "Hala gönderemediğimiz futbolcularımız var. Adamın maliyeti 20 milyon euroyu bulmuş. Sen buradan 4 milyon euro maaş alırken biri sana 400 bin euro veriyor. Önce bir utan çek git ama gitmiyorlar" sözlerini sarf etmişti.

BU SEZON HİÇ OYNAMADI

Beşiktaş'ta bu sezon 1 dakika bile süre alamayan Adem Ljajic, sadece Süper Lig'in ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kadroda yer almış ancak oyuna alınmamıştı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Adem Ljajic
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