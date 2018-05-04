SPOR

Beşiktaş'tan Aboubakar bombası!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.05.2018 11:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan Aboubakar bombası! Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Negredo ve Vagner Love gibi isimleri gönderip, Talisca’nın bonservisinin alınması da gündemde...

Beşiktaş'tan Aboubakar bombası!

Son iki sezonun şampiyon bitiren ancak bu sezon bitime 3 hafta kala bu hedefin uzağında kalan Beşiktaş, yeniden yapılanma için startı verdi. İlk etapta takımı gençleştirmek isteyen Siyah-Beyazlı kurmaylar, bunun yanı sıra yüksek maliyetleri olmasına karşın verim alamadıkları yeni transferler Alvaro Negredo, Vagner Love gibi isimlerle anlaşıp yolları ayırmayı planlıyor. Anderson Talisca’nın bonservisini almak isteyen Kartal’ın hedefinde ise yeniden Vincent Aboubakar var.

Geçen sezon kiralık olarak Siyah-Beyazlı formayı giyen ve olumlu izler bırakan ancak pahalı olması nedeniyle bonservisi alınamayan Kamerunlu golcünün tekrar kiralanması gündemde... Sezon başında Aboubakar’ın transfer edilmemesi nedeniyle pişmanlık yaşayan Beşiktaş yönetiminin bu konuyu masaya yatırdığı, sezonun bitmesi ile birlikte hem Porto kulübü hem de oyuncu ile temas kurmayı planladıkları öğrenildi.

Portekizli kulübe kiralık bir sözleşme önerecek olan Kartal’ın Aboubakar’a da iyi bir teklif yapıp işi bitirmek istedikleri kaydedildi. Beşiktaş formasını giydiği dönemde 39 maça çıkan yıldız oyuncu, rakip filelere 18 gol bırakmıştı. Aboubakar bu sezon ise Portekiz’de Porto forması ile 41 maçta oynadı ve şu an itibarı ile 24 gole imza attı.

Aboubakar üçlü

BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI ÜÇLÜ ÇEKTİRMİŞTİ
Porto forması giyen Vincent Aboubakar'ın karşılaşma sonrası eski takımı Beşiktaş'ın taraftarlarına üçlü çektirmesi dikkati çekti. Maç boyunca etkisiz bir oyun sergileyen Aboubakar, taraftarların isteği üzerine bu hareketi yapmıştı. Aboubakar, Porto ile oynanan ilk karşılaşmayı kazanan Beşiktaş'ın soyunma odasına gitmiş ve siyah-beyazlı oyuncuların kutlamalarına katılmasıyla kendi camiasından tepki görmüştü.

Demba Ba Beşiktaş

DEMBA BA İÇİN GERİ SAYIM
Sakatlığı nedeniyle devre arasında tercih edilmeyen ve Göztepe’ye kiralık giden Demba Ba ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Siyah-Beyazlı kurmayların sezonun bitmesi ile birlikte boşa çıkacak olan Senegalli oyuncu ile masaya oturup sözleşme imzalaması bekleniyor. (Habertürk)

AK Parti'nin 24 Haziran'daki 'İstanbul' hedefi açıklandıAK Parti'nin 24 Haziran'daki 'İstanbul' hedefi açıklandı
Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! Dikkat çeken 'Afrin' benzetmesiYunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! Dikkat çeken 'Afrin' benzetmesi
İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar varİstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vincent aboubakar Beşiktaş demba ba porto

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi

TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi

G.Saray için Chiellini iddiası

G.Saray için Chiellini iddiası

Aziz Yıldırım'ın listesinde Beşiktaş sürprizi!

Aziz Yıldırım'ın listesinde Beşiktaş sürprizi!

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 7 yorum
bu saatten sonra yedirmezler geçti o fırsat.bu sene hep olmadık zamanlarda kritik hatalar yaptık.1-çin kampı 2-gs maçı öncesi fb maç kararı 3-cenkin satılması
Demba Ba ile Aboubakar süper forvetler keşke gelseler. Bjk eskisi gibi 4-4-2 ye döner
dikkat alırsınız adam en az 50 m€ atarken destekli atın 10 m€ iken alma sonra 50 ye alalım he he
Hangi parayla olacak bunlar ?
sen 10 milyona alma.simdi kiralamaya 10 milyon isterler..
10 milyon euro ya alma onun yerine aldıgın adamlara 15 milyon euro para harca sadece ve sadece afrika kupası maçları ve son zamanlarda gördüğü kırmızı kartlar ile fiko biletini kesti abubakar ın ama bu senede abubakar ı mum ile aradık.piyasa sıda 20-25 milyon euro olmuştur.
Aboubakar 10 milyona alinsaydi suan sampiyonluk yarisi bitmis olurdu
Diğer Haberler
Tolga Zengin için Milan iddiası

Tolga Zengin için Milan iddiası

Beşiktaş'tan Aboubakar bombası!

Beşiktaş'tan Aboubakar bombası!

Beşiktaş, Babel için kararını verdi!

Beşiktaş, Babel için kararını verdi!

Derbinin oynanacağı sırada Beşiktaş'ın paylaşımları dikkat çekti!

Derbinin oynanacağı sırada Beşiktaş'ın paylaşımları dikkat çekti!

Fenerbahçe derbisine çıkmayan Beşiktaş'ı ağır cezalar bekliyor!

Fenerbahçe derbisine çıkmayan Beşiktaş'ı ağır cezalar bekliyor!

Ryan Babel'den Fenerbahçe'ye 'maç' göndermesi!

Ryan Babel'den Fenerbahçe'ye 'maç' göndermesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.