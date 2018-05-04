Beşiktaş'tan Aboubakar bombası!

Son iki sezonun şampiyon bitiren ancak bu sezon bitime 3 hafta kala bu hedefin uzağında kalan Beşiktaş, yeniden yapılanma için startı verdi. İlk etapta takımı gençleştirmek isteyen Siyah-Beyazlı kurmaylar, bunun yanı sıra yüksek maliyetleri olmasına karşın verim alamadıkları yeni transferler Alvaro Negredo, Vagner Love gibi isimlerle anlaşıp yolları ayırmayı planlıyor. Anderson Talisca’nın bonservisini almak isteyen Kartal’ın hedefinde ise yeniden Vincent Aboubakar var.

Geçen sezon kiralık olarak Siyah-Beyazlı formayı giyen ve olumlu izler bırakan ancak pahalı olması nedeniyle bonservisi alınamayan Kamerunlu golcünün tekrar kiralanması gündemde... Sezon başında Aboubakar’ın transfer edilmemesi nedeniyle pişmanlık yaşayan Beşiktaş yönetiminin bu konuyu masaya yatırdığı, sezonun bitmesi ile birlikte hem Porto kulübü hem de oyuncu ile temas kurmayı planladıkları öğrenildi.

Portekizli kulübe kiralık bir sözleşme önerecek olan Kartal’ın Aboubakar’a da iyi bir teklif yapıp işi bitirmek istedikleri kaydedildi. Beşiktaş formasını giydiği dönemde 39 maça çıkan yıldız oyuncu, rakip filelere 18 gol bırakmıştı. Aboubakar bu sezon ise Portekiz’de Porto forması ile 41 maçta oynadı ve şu an itibarı ile 24 gole imza attı.