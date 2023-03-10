SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan adeta kaçarak ayrılmıştı! Old Trafford'da siftahını yaptı ama yetmedi, İngilizler Weghorst'u istemiyor... 'Beşiktaş'a geri dönecek'

Beşiktaş'tan adeta kaçarak ayrılmıştı! Old Trafford'da siftahını yaptı ama yetmedi, İngilizler Weghorst'u istemiyor... 'Beşiktaş'a geri dönecek'

10.03.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen ve performansıyla taraftarın sevgilisi olan Wout Weghorst, Siyah-Beyazlılar'a beklenmedik bir şekilde veda ederken, yeni takımı Manchester United'da eleştirilmeye devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Real Betis'e karşı oynanan mücadelede kaydettiği golle Old Trafford'daki ilk golüne imza atan Hollandalı oyuncu performansıyla İngilizleri memnun edemedi. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan adeta kaçarak ayrılmıştı! Old Trafford'da siftahını yaptı ama yetmedi, İngilizler Weghorst'u istemiyor... 'Beşiktaş'a geri dönecek'
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 turu mücadeleleri ile sürüyor. Son 16 turu ilk maçınca İngiliz ekibi Manchester United sahasında İspanya temsilcisi Real Betis'i konuk etti. Mücadelede gülen taraf 4-1'lik skorla Kırmızı Şeytanlar oldu.

WEGHORST SİFTAH YAPTI

2023-03-09T214316Z_656612284_UP1EJ391OC3KS_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-MUN-BET-REPORT

Rövanşı 16 Mart'ta oynanacak mücadelede, İngiltere temsilcisinin gollerini 6. dakikada Marcus Rashford, 52. dakikada Antony, 59. dakikada Bruno Fernandes ve 84. dakikada Wout Weghorst, İspanya ekibinin golünü ise 32. dakikada Ayoze Perez kaydetti. Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan Weghorst bu attığı bu golle Old Trafford'da siftah yapmış oldu.

Wout Weghorst, Manchester United forması ile şuana kadar 15 resmi müsabakaya çıkarken, tecrübeli oyuncu söz konusu maçlarda 2 gol 2 asist yapma başarısı gösterdi.

'GERİ DÖNEBİLİR'

2023-03-09T203154Z_2077127046_UP1EJ391L13HA_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-MUN-BET-REPORT

Öte yandan, İngiliz devinde eleştiri oklarının hedefi olmaya devam eden 30 yaşındaki forvetin sezon sonunda kulübü Burnley'e döneceği belirtildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Hollandalı oyuncunun, gelecek sezon yeniden Siyah-Beyazlı ekibe gidebileceği öne sürülürken, Beşiktaş'ın şu ana kadar herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtildi. 30 yaşındaki forvet, Süper Lig'de 16 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

İlginizi Çekebilir

Weghorst kabusu yaşıyor! Manchester United taraftarı ile başı belaya girdi...

Weghorst kabusu yaşıyor! Manchester United taraftarı ile başı belaya girdi...

 Galatasaray'dan Weghorst atağı!

Galatasaray'dan Weghorst atağı!

 Ayrıldıktan 1 ay sonra ilk kupasını kazandı!

Ayrıldıktan 1 ay sonra ilk kupasını kazandı!

 Weghorst ayrıldı ama para kazandırdı!

Weghorst ayrıldı ama para kazandırdı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'tan Orkan Çınar transferi için davaBeşiktaş'tan Orkan Çınar transferi için dava
G.Saraylı yıldızın evinden paylaştı! 'Saklamayın...'G.Saraylı yıldızın evinden paylaştı! 'Saklamayın...'
Gültekin Uysal gafı sonrası açıklama geldi!Gültekin Uysal gafı sonrası açıklama geldi!
Anahtar Kelimeler:
transfer Manchester United son dakika beşiktaş weghorst Süper Lig UEFA ligi manchester united forması süper li hollandalı hedefi maçın united forması

En Çok Okunan Haberler

Aldığı kararı açıkladı! "Arayıp tebrik edeceğim ve..."

Aldığı kararı açıkladı! "Arayıp tebrik edeceğim ve..."

Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem!

Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem!

Tepkiler çığ gibi! Taraftar mağlubiyetin faturasını İrfan Can'a kesti

Tepkiler çığ gibi! Taraftar mağlubiyetin faturasını İrfan Can'a kesti

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne?

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne?

Fenerbahçe, turu İstanbul'a bıraktı!

Fenerbahçe, turu İstanbul'a bıraktı!

Olaylı Bursaspor - Amedspor maçının faturası açıklandı!

Olaylı Bursaspor - Amedspor maçının faturası açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.