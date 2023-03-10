Beşiktaş'tan adeta kaçarak ayrılmıştı! Old Trafford'da siftahını yaptı ama yetmedi, İngilizler Weghorst'u istemiyor... 'Beşiktaş'a geri dönecek'

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 turu mücadeleleri ile sürüyor. Son 16 turu ilk maçınca İngiliz ekibi Manchester United sahasında İspanya temsilcisi Real Betis'i konuk etti. Mücadelede gülen taraf 4-1'lik skorla Kırmızı Şeytanlar oldu.

WEGHORST SİFTAH YAPTI

Rövanşı 16 Mart'ta oynanacak mücadelede, İngiltere temsilcisinin gollerini 6. dakikada Marcus Rashford, 52. dakikada Antony, 59. dakikada Bruno Fernandes ve 84. dakikada Wout Weghorst, İspanya ekibinin golünü ise 32. dakikada Ayoze Perez kaydetti. Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan Weghorst bu attığı bu golle Old Trafford'da siftah yapmış oldu.

Wout Weghorst, Manchester United forması ile şuana kadar 15 resmi müsabakaya çıkarken, tecrübeli oyuncu söz konusu maçlarda 2 gol 2 asist yapma başarısı gösterdi.

'GERİ DÖNEBİLİR'

Öte yandan, İngiliz devinde eleştiri oklarının hedefi olmaya devam eden 30 yaşındaki forvetin sezon sonunda kulübü Burnley'e döneceği belirtildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Hollandalı oyuncunun, gelecek sezon yeniden Siyah-Beyazlı ekibe gidebileceği öne sürülürken, Beşiktaş'ın şu ana kadar herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtildi. 30 yaşındaki forvet, Süper Lig'de 16 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.