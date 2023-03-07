Beşiktaş'tan ayrılan Weghorst kabusu yaşıyor! Manchester United taraftarı ile başı belaya girdi...

İngiltere Premier Lig’de Liverpool'un Manchester United'ı 7-0'lık tarihi bir skorla deviren Liverpool, Manchester'ı ateşin içine attı. Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Weghorst'un maç öncesi görüntüleri ise taraftarı çıldırttı.

HOCALARI AZARLADI

United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, "Bu şekilde kaybedemezsin. Sahada, kafasını kaybetmiş 11 tane insan vardı. Ortada profesyonellik yoktu" ifadelerini kullanmıştı.

WEGHORST’A BÜYÜK TEPKİ! MAÇ ÖNCESİ...

Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a kiralık olarak transfer olan ve etkisiz performansıyla dikkat çeken Weghorst'un maç öncesi yaptığı hareket olay oldu. İki takımın oyuncuları saha zeminine çıkarken, Liverpool oyuncuları ‘Burası Anfield’ yazılı Liverpool logosuna dokunarak ilerliyor. Bu geleneği Manchester United formalı bir oyuncunun yapması Manchester taraftarlarını sinirlendirdi. Bazı taraftarlar Weghorst için ''sözleşmesini feshedin'' talebinde bulundu.

