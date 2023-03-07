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Beşiktaş'tan ayrılan Weghorst kabusu yaşıyor! Manchester United taraftarı ile başı belaya girdi...

07.03.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst'un İngiltere kariyeri hiç de istediği gibi gitmiyor. Geçtiğimiz günlerde Liverpool'a 7-0 gibi şok bir skorla yenilen Manchester United'da Weghorst'un maç öncesi yaptığı hareket taraftarların sabrını taşırdı.

Beşiktaş'tan ayrılan Weghorst kabusu yaşıyor! Manchester United taraftarı ile başı belaya girdi...
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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İngiltere Premier Lig’de Liverpool'un Manchester United'ı 7-0'lık tarihi bir skorla deviren Liverpool, Manchester'ı ateşin içine attı. Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Weghorst'un maç öncesi görüntüleri ise taraftarı çıldırttı.

HOCALARI AZARLADI

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United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, "Bu şekilde kaybedemezsin. Sahada, kafasını kaybetmiş 11 tane insan vardı. Ortada profesyonellik yoktu" ifadelerini kullanmıştı.

WEGHORST’A BÜYÜK TEPKİ! MAÇ ÖNCESİ...

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Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a kiralık olarak transfer olan ve etkisiz performansıyla dikkat çeken Weghorst'un maç öncesi yaptığı hareket olay oldu. İki takımın oyuncuları saha zeminine çıkarken, Liverpool oyuncuları ‘Burası Anfield’ yazılı Liverpool logosuna dokunarak ilerliyor. Bu geleneği Manchester United formalı bir oyuncunun yapması Manchester taraftarlarını sinirlendirdi. Bazı taraftarlar Weghorst için ''sözleşmesini feshedin'' talebinde bulundu.

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