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Beşiktaş'tan Aleksandar Mitrovic bombası

19.05.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020-21 sezonunu çifte kupayla kapayan Beşiktaş'ın Aboubakar'la yollarını ayırmasını beklenirken Kamerunlu forvetin yerine düşünülen isim ise Aleksandar Mitrovic. Kartal bu transferde Fulham'ın küme düşmesini ve Şampiyonlar Ligi kozunu kullanacak.

Beşiktaş'tan Aleksandar Mitrovic bombası

Sezonu çifte kupa ile bitiren Beşiktaş transferde de gaza bastı. Vincent Aboubakar'ın takımdaki geleceğinin belirsizliği sebebiyle golcü arayışı içine giren yönetim, ilk hedef olarak Fulham forması giyen Aleksandar Mitrovic'i belirledi. Sırp golcü için İngiliz ekibi ile temasa geçildi.

Fulham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Mitrovic'i 1 yıllığına kiralamak isteyen Kartal, İngiliz ekibinin Premier Lig'den düşmesini bu transferde avantaja çevirmeye çalışacak.

Değeri 18 milyon Euro olan Sırp golcü için Beşiktaş'ın en büyük kozu ise Şampiyonlar Ligi bileti olacak. Fulham da Mitrovic'in kendisini gösterebileceği bir takıma gitmesine sıcak.

26 yaşında ve 1.89 boyunda olan Aleksandar Mitrovic, yüksek fizik gücü ile ön plana çıkıyor.

Sırp futbolcu kariyerinde 64 kez giydiği milli forma altında 41 gol kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü
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