Beşiktaş'tan Almanya çıkarması! Transferin rotasında Leverkusen'in yıldızları var

Beşiktaş'ta "yeniden doğuş" dönemi için düğmeye basıldı! Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda harekete geçen futbol direktörü Serkan Reçber, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıracak ilk büyük transfer için operasyonu başlattı. Kadro mühendisliğinde vites yükselten Kartal, yeni sezonun ilk "çilek" transferini bitirmek için gün sayıyor. İşte Sergen Yalçın’ın özel isteği ve o dev isimlerin detayları...

SERGEN YALÇIN’DAN NOKTA ATIŞI RAPOR

Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla birlikte camiadaki havayı tamamen değiştiren Sergen Yalçın, yeni sezonun kadro planlamasında bizzat devrede. Tecrübeli teknik adamın, takımın oyun karakterini güçlendirecek ve liderlik yapacak isimleri belirlediği rapor, yönetime ulaştı. Yalçın'ın özellikle orta saha ve hücum hattındaki eksiklikleri gidermek adına "vazgeçilmez" olarak nitelediği ilk isim için kulübün tüm imkanları seferber edildi.

SERKAN REÇBER OPERASYONU BAŞLATTI

Siyah-beyazlıların futbol aklı Serkan Reçber, Sergen Yalçın’ın listesindeki ilk ismi bitirmek için kolları sıvadı. Edinilen bilgilere göre; Reçber, belirlenen yıldız oyuncunun menajeri ve kulübüyle ilk teması kurarak pazarlık masasına oturdu. Finansal dengeleri bozmadan kaliteyi artırmayı hedefleyen Beşiktaş yönetimi, bu transferle hem rakiplerine gözdağı vermeyi hem de gelecek sezonun şampiyonluk kadrosunun temelini atmayı planlıyor.

ALMANYA’DA KRİTİK ZİRVE: ÜÇ YILDIZ BİRDEN LİSTEDE

Sabah gazetesinin haberine göre Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda şampiyonluk kadrosu kurmak için kesenin ağzını açtı. Futbol Direktörü Serkan Reçber’in Almanya seferinde hedefindeki ana durak Bayer Leverkusen oldu. Sergen Yalçın’ın hücum hattını tamamen yenileme isteği üzerine; sol kanat için Fransız Martin Terrier, sağ kanat için Nijeryalı Nathan Tella ve forvet hattı için Çekya’nın dünyaca ünlü golcüsü Patrik Schick için resmi nabız yoklamaları yapıldı.

SERGEN YALÇIN’IN HÜCUM PLANI: TERRIER VE TELLA

Kanat organizasyonlarında hızı ve tekniği birleştirmek isteyen Sergen Yalçın, Leverkusen’in iki kanat oyuncusuna tam not verdi. Sol kanatta yaratıcılığıyla ön plana çıkan Terrier ve sağ kanatta ligin en süratli oyuncularından biri olan Nathan Tella, Yalçın’ın sisteminde kilit rol oynayacak. Serkan Reçber’in bu iki oyuncunun kiralama formülleri üzerinde Leverkusen yönetimiyle fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

FORVETTE DÜNYA DEVİ: PATRIK SCHICK SESLERİ

Transfer operasyonunun en büyük halkasını ise Patrik Schick oluşturuyor. Çek santrforun tecrübesi ve bitiriciliği, Sergen Yalçın’ın "şampiyonluk formülünün" en önemli parçası olarak görülüyor. Maliyeti oldukça yüksek olan Schick için Beşiktaş’ın tüm sponsorluk imkanlarını zorlayacağı ve oyuncuyu ikna etmek için İstanbul projesini sunduğu belirtiliyor.