Galatasaray'da Icardi sessizliğini bozdu! "Şişmanmışım, bitmişim..."

Galatasaray'ın başarılı golcüsü Mauro Icardi gelen şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından sitem dolu paylaşımda bulundu.

Burak Kavuncu

Galatasaray’ın efsaneleri arasına adını yazdıran Mauro Icardi, kazanılan tarihi zaferin ardından sessizliğini bozdu. Arjantinli yıldız, üst üste dördüncü şampiyonluğun coşkusunu yaşarken, bir yandan da taraftarlara çok konuşulacak mesajlarda bulundu.

"SAKAT DEDİLER, BİTTİ DEDİLER; RAKAMLAR KONUŞUYOR"

Icardi, paylaşımına son 4 yılda maruz kaldığı eleştirileri sıralayarak başladı. Hakkında çıkan haberlere tepki gösteren yıldız golcü:

"Bu 4 yıl boyunca her şeyi duydum. Yok şişmanmışım, yok zayıfmışım. Bitmişim, sakatlanmışım, formdan düşmüşüm... Belki de haklıdırlar ama rakamlar ve istatistikler kendi adına konuşuyor. Sizi onlara bakmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanarak eleştiri oklarını sahiplerine geri gönderdi.

"BİR KEZ DAHA 'YAPAMAZ' SÖZLERİ ŞAMPİYONLUĞA DÖNÜŞTÜ"

İtibar suikastına uğradığını savunan Icardi, karakterine ve oyununa yönelik saldırılara karşı dimdik durduğunu belirtti. Zor anlarda sorumluluk almanın her futbolcunun harcı olmadığını vurgulayan yıldız isim:

"İşler zorlaştığında ve gerçekten elinizi taşın altına koymanız gerektiğinde sadece çok az kişi tarihi değiştirme yeteneğine sahiptir. Bir kez daha 'yapamaz' sözleri şampiyonluğa dönüştü. Bir kez daha, sihirli lambadaki cin ortaya çıktı ve takımın ona en çok ihtiyaç duyduğu anda sahne aldı." diyerek başarısını tescilledi.

GERÇEK TARAFTARA TEŞEKKÜR: "NESİLLERİN SEVGİSİ PAHA BİÇİLEMEZ"

Icardi, mesajının sonunda kendisine her şartta destek olan taraftarlara özel bir parantez açtı. Çocukların ve genç neslin kendisine olan ilgisinden gurur duyduğunu belirten Icardi:

"Bu 4 yıl boyunca bana verdiğiniz sevgi, ortaya atılan bütün yalanlardan daha değerliydi.
Yeni bir neslin sevgisi kelimelerle anlatılamaz.
Ve en büyüklerin duyduğu saygı ile hayranlık da öyle kolay kazanılmaz…
Hak edilir; gerçektir ve içtendir." dedi.

"GALATASARAY'I DAHA DA BÜYÜK YAPACAĞIZ"

Paylaşımını klasikleşmiş sözüyle noktalayan Icardi, şampiyonluk kupasını Galatasaray tarihine armağan etti: "Galatasaray zaten büyük, ama onu daha da büyük yapacağız." Bu açıklama, camia içinde hem büyük bir zafer narası hem de sitem dolu bir hesaplaşma olarak yankı buldu.

