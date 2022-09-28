Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic İstanbul'da kaldı! Yeni adresi Fatih Karagümrük...

Andrea Pirlo'nun transfer isteği yönetimi şaşırtmıştı. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi bitince takımdan ayrılan Ljajic'in transfer edilmesini isteyen Pirlo'nun isteği yerine getirildi ve Ljajic ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, son olarak Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı ekip ile sözleşmesi Haziran ayında sona eren Sırp hücum oyuncusu Adem Ljajic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

