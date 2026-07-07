Beşiktaş'tan bir transfer daha! Doğan Alemdar resmen açıklandı: Bu akşam İstanbul'da

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına yürüttüğü çalışmalar kapsamında Doğan Alemdar transferini bitirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, hem oyuncu hem de kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıklarken, genç kalecinin bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

"BU AKŞAM İSTANBUL'DA"

Beşiktaş, transfer sürecine ilişkin yaptığı resmi açıklamayla Doğan Alemdar'ın İstanbul'a geliş programını da paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Doğan Alemdar, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir.

Doğan Alemdar'ı taşıyan uçak 18.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır."

İMZA İÇİN SON AŞAMAYA GELİNDİ

İstanbul'a inişinin ardından sağlık kontrollerinden geçirilecek olan Doğan Alemdar'ın transfer işlemleri de tamamlanacak. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde Beşiktaş, genç kaleciyle resmi sözleşme imzalayarak transferi resmen sonuçlandıracak. Böylece siyah-beyazlı ekip, kaleci takviyesinde önemli bir hamleyi daha tamamlamış olacak.