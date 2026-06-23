Beşiktaş'tan bomba! Fenerbahçe'den alıyorlar: Teklif yapıldı bile

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak Real Betis'e gönderdiği Sofyan Amrabat hakkında dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi. Faslı orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili Süper Lig'den sürpriz bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ'TAN AMRABAT HAMLESİ

Ortaya atılan iddialara göre Beşiktaş, Sofyan Amrabat'ın son durumunu öğrenmek amacıyla Fenerbahçe ile temas kurdu. Siyah-beyazlıların, tecrübeli futbolcunun geleceğine ilişkin bilgi aldığı ve olası transfer şartlarını değerlendirdiği öne sürüldü.

İSPANYA'DAN YAKIN TAKİP

Kiralık olarak Real Betis forması giyen Amrabat'a İspanyol ekibinin ilgisinin sürdüğü belirtildi. Kulübün, deneyimli oyuncunun performansını yakından izlemeyi sürdürdüğü ve gelecek planlamasında futbolcunun durumunu göz önünde bulundurduğu ifade edildi.

KARAR DÜNYA KUPASI SONRASI

Sofyan Amrabat'ın kariyerine hangi takımda devam edeceği konusunda son kararın Dünya Kupası'nın ardından verilmesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Faslı orta saha için transfer sürecinin, turnuvanın tamamlanmasıyla birlikte netlik kazanacağı kaydedildi.