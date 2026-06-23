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Beşiktaş'tan bomba! Fenerbahçe'den alıyorlar: Teklif yapıldı bile

Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği Sofyan Amrabat için transfer kulisleri hareketlendi. Beşiktaş'ın Faslı yıldızın durumunu sorduğu öne sürülürken, Real Betis de oyuncuyu takibini sürdürüyor. Amrabat'ın geleceğine ilişkin kararın Dünya Kupası sonrasında verilmesi bekleniyor.

Beşiktaş'tan bomba! Fenerbahçe'den alıyorlar: Teklif yapıldı bile
Cevdet Berker İşleyen
Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Betis
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Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak Real Betis'e gönderdiği Sofyan Amrabat hakkında dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi. Faslı orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili Süper Lig'den sürpriz bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ'TAN AMRABAT HAMLESİ

Beşiktaş tan bomba! Fenerbahçe den alıyorlar: Teklif yapıldı bile 1

Ortaya atılan iddialara göre Beşiktaş, Sofyan Amrabat'ın son durumunu öğrenmek amacıyla Fenerbahçe ile temas kurdu. Siyah-beyazlıların, tecrübeli futbolcunun geleceğine ilişkin bilgi aldığı ve olası transfer şartlarını değerlendirdiği öne sürüldü.

İSPANYA'DAN YAKIN TAKİP

Beşiktaş tan bomba! Fenerbahçe den alıyorlar: Teklif yapıldı bile 2

Kiralık olarak Real Betis forması giyen Amrabat'a İspanyol ekibinin ilgisinin sürdüğü belirtildi. Kulübün, deneyimli oyuncunun performansını yakından izlemeyi sürdürdüğü ve gelecek planlamasında futbolcunun durumunu göz önünde bulundurduğu ifade edildi.

KARAR DÜNYA KUPASI SONRASI

Beşiktaş tan bomba! Fenerbahçe den alıyorlar: Teklif yapıldı bile 3

Sofyan Amrabat'ın kariyerine hangi takımda devam edeceği konusunda son kararın Dünya Kupası'nın ardından verilmesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Faslı orta saha için transfer sürecinin, turnuvanın tamamlanmasıyla birlikte netlik kazanacağı kaydedildi.

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