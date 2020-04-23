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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.04.2020 18:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş resmi sitesi üzerinden Burak Yılmaz ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Beşiktaş, 34 yaşındaki golcü futbolcusu Burak Yılmaz'la yolların ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

Gökmen Özcan imzasıyla Fanatik gazetesinin internet sitesinde yayımlanan, ‘Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile yollar ayrılıyor’ başlıklı haberde yer alan hiçbir detay gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu haberde, Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye ve kaptanımız Burak Yılmaz’a ait olmayan sözlere yer verildiğini belirtir, taraftarlarımızdan bu tarz kurgu haberlere itibar etmemelerini rica ederiz.

Saygılarımızla

Beşiktaş JK

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Keşke gitse artık bize genç hırslı adamlar lazım sadece para için oynayan aramlar lazım değil
Tesise sokmayın bu sahtekarları
Bu adam virüsten beter korunamadık başımıza kaldı
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