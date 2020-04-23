Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş, 34 yaşındaki golcü futbolcusu Burak Yılmaz'la yolların ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.
Gökmen Özcan imzasıyla Fanatik gazetesinin internet sitesinde yayımlanan, ‘Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile yollar ayrılıyor’ başlıklı haberde yer alan hiçbir detay gerçeği yansıtmamaktadır.
Söz konusu haberde, Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye ve kaptanımız Burak Yılmaz’a ait olmayan sözlere yer verildiğini belirtir, taraftarlarımızdan bu tarz kurgu haberlere itibar etmemelerini rica ederiz.
Saygılarımızla
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