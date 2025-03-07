SPOR

65
61
47
44
40
36
36
33
32
32
32
31
30
28
24
24
24
13
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan derbi öncesi yabancı hakem açıklaması! Olay sözler "Adalet ilkesi..."

Beşiktaş'tan derbi öncesi yabancı hakem açıklaması! Olay sözler "Adalet ilkesi..."

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
07.03.2025 17:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Galatasaray derbisi için TFF'den yabancı hakem talebinde bulunan Beşiktaş, derbi maça yabancı hakem atanmayacağı yönünde iddiaların ortaya atılması üzerine bir açıklama yayımladı.

Beşiktaş'tan derbi öncesi yabancı hakem açıklaması! Olay sözler "Adalet ilkesi..."

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisine yabancı orta hakem atanmayacağı yönündeki iddialar üzerine resmi İnternet sitesi üzerinden açıklama yayınladı.

BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

2

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasında yabancı hakem görevlendirmesinin ardından Başkanımız Serdal Adalı’nın derbi maçlarımıza yabancı hakem atanmasını talep ettiği ve akabinde resmi olarak federasyona yapmış olduğumuz başvuru kamuoyunun malumudur.

Bu talebimiz adalet ilkesi gereği en doğal hakkımızdır.

Tüm bu gelişmeler ortadayken, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız derbi maça yabancı hakem atanmayacağı yönünde iddialar spor kamuoyunda yer almaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapmış olduğumuz talebe, pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında cevap vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu gündemle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Canlı Skor

Mourinho için olay sözler! Dünya yıldızı...Mourinho için olay sözler! Dünya yıldızı...
Sahte kimlik skandalı! Ölen kardeşinin...Sahte kimlik skandalı! Ölen kardeşinin...
Anahtar Kelimeler:
Derbi beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi

Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi

Zelenskiy'e çok kızmıştı! Trump rotayı Rusya'ya çevirdi: Sert yaptırımlar yolda

Zelenskiy'e çok kızmıştı! Trump rotayı Rusya'ya çevirdi: Sert yaptırımlar yolda

Sahte kimlik skandalı! Ölen kardeşinin...

Sahte kimlik skandalı! Ölen kardeşinin...

Mourinho için olay sözler! Dünya yıldızı...

Mourinho için olay sözler! Dünya yıldızı...

Galatasaray'a Muslera'nın yerine sürpriz kaleci! Sezon sonunda takıma veda ediyor...

Galatasaray'a Muslera'nın yerine sürpriz kaleci! Sezon sonunda takıma veda ediyor...

Trabzonspor'un stadı çöküyor! Görüntüler korkutan cinsten! Uzmanlar uyardı... Acil önlem alınması gerekiyor

Trabzonspor'un stadı çöküyor! Görüntüler korkutan cinsten! Uzmanlar uyardı... Acil önlem alınması gerekiyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.