SPOR

Beşiktaş'tan Emre Kılınç'a kanca

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.06.2019 12:08 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor’un başarılı oyuncusu Emre Kılınç’a Beşiktaş talip oldu.

Beşiktaş'tan Emre Kılınç'a kanca

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Emre Kılınç’a, Beşiltaş’tan teklif geldiği öğrenildi. Abdullah Avcı’nın takımın başına geçmesiyle yeni bir yapılanmaya giden siyah-beyazlılar ile Emre arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Emre Kılınç’ın Sivasspor'la 31 Mayıs 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncu ayrıca bu sezon Sivasspor’da 31 kez ilk 11'de sahaya çıkarken, 2 bin 642 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti. 7 kez rakip ağları sarsan Emre, 6 defa da asist yapma başarısı gösterdi.

Doğaseverlerin saklı bahçesiDoğaseverlerin saklı bahçesi
İşte Avcı'nın istediği ilk isimİşte Avcı'nın istediği ilk isim
Guti'nin yeni adresi belli olduGuti'nin yeni adresi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Emre Kılınç

En Çok Okunan Haberler

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Süper Lig'i sallayacak takas hamlesi!

Süper Lig'i sallayacak takas hamlesi!

Guti'nin yeni adresi belli oldu

Guti'nin yeni adresi belli oldu

İşte Avcı'nın istediği ilk isim

İşte Avcı'nın istediği ilk isim

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Fikret Orman yeniden başkan

Fikret Orman yeniden başkan

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süper Lig'de Gareth Bale bombası!

Süper Lig'de Gareth Bale bombası!

Ljajic depremi! Şoke eden gelişme

Ljajic depremi! Şoke eden gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan Emre Kılınç'a kanca

Beşiktaş'tan Süper Lig'in yıldızına kanca

Abdullah Avcı, Charles Kabore'yi istedi

İşte Avcı'nın istediği ilk isim

Beşiktaş'ın yardımcı hocası Guti, Almeria yolunda

Guti'nin yeni adresi belli oldu

Beşiktaş Yasin Öztekin için Göztepe'ye Cyle Larin'i verecek

Süper Lig'i sallayacak takas hamlesi!

Beşiktaş, Vodafone Park'ta bayramlaştı

Beşiktaş, Vodafone Park'ta bayramlaştı

İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı!

İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.