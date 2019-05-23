Beşiktaş'tan Ersun Yanal ve Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş’tan Burak Yılmaz ve Ersun Yanal açıklaması geldi. Siyah-beyazlılar, Başkan Fikret Orman’ın Ersun Yanal ve Burak Yılmaz’ı karşılaştırdığı açıklamalarını yalanladı.
Konuyla ilgili Beşiktaş resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada son birkaç gündür Başkanımızın söylemediği, asılsız ve yalan ifadeler beyanat vermiş gibi gösterilerek paylaşılmaktadır. Başkanımızın Sayın Ersun Yanal ve oyuncumuz Burak Yılmaz karşılaştırması yaptığı bir beyanatı olmamıştır.
Büyük Beşiktaş taraftarının bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini rica ederiz."
Onyekuru dünya devine gidiyor!
İşte Benzia'nın yeni adresi
Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe itirafı!
'Trabzon'da oynamak hayalim'
Almanya kadroyu açıkladı
Ağaoğlu müjdeyi açıkladı! 'Yeni sözleşme...'
Süper Lig'de Tayfun Korkut sürprizi!
Dev final Bursa'da oynanacak
Beşiktaş'tan G.Saray'a transfer müjdesi! 'Hayırlı olsun'
Juventus'tan flaş transfer hamlesi
G.Saray flaş transferi bitiriyor! Süper Lig'in yıldızı...
G.Saray'da ayrılık! İşte yeni adresi
TFF 2. Lig'de finalin adı belli oldu
Cengiz Ünder'in yeni hocası o mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum