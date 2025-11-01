Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçına özel görülmemiş prim! Tüm dengeleri değiştirecek hamle...

Beşiktaş'ta gözler Fenerbahçe maçına çevrildi... Siyah-beyazlılar oynayacağı bu derbi mücadelesini ya tamam, ya devam maçı olarak görüyor. Başkan Serdal Adalı da bu maç için flaş bir hamlede bulundu.

FUTBOLCULARA AÇIK ÇEK!

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, oyuncularla yaptığı toplantıda hepsine açık çek verdi. Galip gelinmesi halinde maç sonunda soyunma odasına inecek Serdal Adalı, oyuncuların boş çek üstüne yazdığı rakamı ödeme tahahütünde bulundu.

OYUNCULAR MOTİVE OLDU

Beşiktaş'ta tüm oyuncular Serdal Adalı'nın bu hamlesinin ardından motive oldu.