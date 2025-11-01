SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçına özel görülmemiş prim! Tüm dengeleri değiştirecek hamle...

Süper Lig'in 11. haftasında kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet... Son maçta yaşanan puan kaybının ardından sezona tutunabilmek için sarı-lacivertlileri devirmesi gereken Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı görülmemiş bir prim hamlesinde bulundu.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçına özel görülmemiş prim! Tüm dengeleri değiştirecek hamle...
Emre Şen

Beşiktaş'ta gözler Fenerbahçe maçına çevrildi... Siyah-beyazlılar oynayacağı bu derbi mücadelesini ya tamam, ya devam maçı olarak görüyor. Başkan Serdal Adalı da bu maç için flaş bir hamlede bulundu.

FUTBOLCULARA AÇIK ÇEK!

Beşiktaş tan Fenerbahçe maçına özel görülmemiş prim! Tüm dengeleri değiştirecek hamle... 1

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, oyuncularla yaptığı toplantıda hepsine açık çek verdi. Galip gelinmesi halinde maç sonunda soyunma odasına inecek Serdal Adalı, oyuncuların boş çek üstüne yazdığı rakamı ödeme tahahütünde bulundu.

OYUNCULAR MOTİVE OLDU

Beşiktaş'ta tüm oyuncular Serdal Adalı'nın bu hamlesinin ardından motive oldu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?Galatasaray - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray Çağdaş Faktoring, namağlup serisini sürdürdüGalatasaray Çağdaş Faktoring, namağlup serisini sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Serdal Adalı beşiktaş fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

Gebze'de bir binada daha çökme tehlikesi: Binalar tahliye edildi

Gebze'de bir binada daha çökme tehlikesi: Binalar tahliye edildi

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Merkez Bankası'ndan bomba karar! Altın için tahminler alt üst oldu

Merkez Bankası'ndan bomba karar! Altın için tahminler alt üst oldu

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.