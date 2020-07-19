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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş mesaj! "Geçmiş olsun"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.07.2020 23:47 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibini yenerek 2-0 yenerek Avrupa'ya gitmeyi garantiledi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş mesaj! "Geçmiş olsun"

Beşiktaş, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir video paylaştı. Videoya, "Geçmiş olsun Fenerbahçe." notunu düştü. Kısa süre içinde binlerce beğeni alan video sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O VİDEO


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