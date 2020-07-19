Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş mesaj! "Geçmiş olsun"

Beşiktaş, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir video paylaştı. Videoya, "Geçmiş olsun Fenerbahçe." notunu düştü. Kısa süre içinde binlerce beğeni alan video sosyal medyada gündem oldu.
Geçmiş olsun @Fenerbahce— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 19, 2020
Siz de arkadaşlarınıza “Geçmiş Olsun” demek için
???? https://t.co/TNC6ISj7NS#BırakmamSeni pic.twitter.com/JUF5AyzvUF
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