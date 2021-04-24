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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay mesajlar

24.04.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kayserispor maçı sonrasında flaş mesajlar yolladı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay mesajlar

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kayserispor'u 3-1 yendikleri maçın sonrasında konuştu ve Fenerbahçe'de son dönemde

Cüneyt Çakır'ın yönetimine tepki gösteren yönetici, "Mutluyuz bu akşam, Kayserispor'a da başarılar. Hafta başından beri eksikler vardı, yapılan algılar var, sosyal medyada özellikle. Bu algılara, konuşulanlara kulaklarımızı kapattık ve maça konsantre olduk. Her şeye rağmen sahada mücadele eden Beşiktaş forması ve 11 tane aslan gibi sporcumuz sahada mücadele ettiler, hakkıyla kazandılar. Cüneyt hoca bizi dünyada temsil eden bir hakem, saygımız var ama bu akşam gösterdiği performans ona çok yakışmadı. Bugünkü performansı geçmişi arattı. Verilmeyen penaltı var, Pedro özellikle sahada nasıl kaldı, hayretler içinde izledik. Cüneyt hoca rakibi maçta tutmaya başladı. Eksiklere rağmen, zor şartlarda mücadele eden oyunculara, Beşiktaş camiasına daha saygılı maç yönetmelerini bekliyoruz. Aynısı Ankaragücü ve Kasımpaşa maçında, rakip teknik direktörler hakemlerden önce oyuncu değiştirerek atılmalarını engellemişti. Bunlar manidar." ifadelerini kullandı.

"FETÖ VAR, DEVLET MÜDAHALE ETSİN DİYENLER SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Fenerbahçe için mesaj yollayan Kocadağ, "Bunun yanında çok merak ettiğimiz başka bir konu daha var. Sene başından beri 3-4 yöneticiyle kamera karşısına eçenler, son birkaç haftadır sessiz sakin kalıyorlar. Her maç sonunda çıkıp iPad'lerle sunumlar yapıp algı yaratanlar, ne MHK'yı, ne hakem camiasını, ne federasyonu, ne yayıncı kuruluşu bıraktılar. FETÖ var, devlet müdahale etsin, sokağa dökecekler diyenler, yerden yere vuranlar, son birkaç maçtır, özellikle Beşiktaş - Fenerbahçe maçından sonra sessizliğe büründüler. Memnuniyetsizlik gitti, memnuniyet geldi, bu ilginç, bizim kaçırdığımız bir şey mi var? Bu düzenle gitmez diyenler sessizliğe büründü, merakla nedenini bekliyoruz. Bir memnuniyet oluşmuş, yoksa her maç sonunda 3-4 yönetici ve iPadlerle sunum yapanlar, VAR çizgisi çeken adamın evindeki ailesine kadar alıştırılması gerekiyor denen adamlar sessizliğe büründüler." dedi.

Atiba ve Larin için de konuşan Emre Kocadağü, "Atiba'nın çok ciddi bir şeyi yok, Larin de bizimle olacak diye düşünüyorum. Bu hafta içi değerlendireceklerdir, Salı günü uçağa bineceğiz, uçakta olurlarsa kadroda da olurlar." diye konuştu.

Şampiyonluk için de mesaj veren Emre Kocadağ, "İttire kaktıra arefeyi gördüler ama bayramı göstermeyiz." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
fetö Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ KRALLLLLLL BEŞİKTAŞ
TÜRKİYENİN KRALI BEŞİKTAŞ
EVET NEREDESİNİZ? FB YÖNETİMİ.3-4 HAFTADIR KEYİFLER GICIR.BJK ASBAŞKANI EMRE KOCADAĞ SORUYOR FB AVUKATLIĞINA SOYUNAN ESKİ SÖZÜM ONA HAKEMLERDEN AV.AHMET ÇAKAR CEVAP VERSİN. FB-KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ ÖZTÜRK HOCAYI DA DEĞİŞTİRDİLER.OH NE? GÜZEL DEĞİL Mİ? FB. İŞLER TIKIR TIKIR YÜRÜYOR.TABİ SUSARLAR.FB İSTEMEDİĞİ HAKEM OLUNCA ASLA VERİLMİYOR. BJK İSTEMEYİNCE PEŞ PEŞE 2 MAÇA AYNI HAKEM VERİLİYOR.ÇİFTE SITANDART DEĞİL Mİ? VS.VS.

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