Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye takas teklifi! ''Ver Ozan'ı, al Ljajic'i''

Ligin bitmesine 1 hafta kala bomba bir gelişme yaşandı. Önümüzdeki sezonun kadro planlamasına başlayan Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşandı. Sergen Yalçın önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılarda bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.

VER OZAN'I, AL LJAJİC'İ

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan Sergen Yalçın'dan flaş bir istek geldi. Yalçın, yönetimle bir toplantı yaparak Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ın kadroya katılmasını istediğini söyledi. Alanyaspor döneminden öğrencisi olan Ozan Tufan'ı çok beğenen Sergen Yalçın'ın bu transferde Ljajic'in takas formülü olarak kullanılmasına onay verdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE CEPHESİ ZAMAN İSTEDİ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye yaptığı bu teklif sarı-lacivertli camiada şok etkisi yarattı. Yeni sezon teknik direktörü henüz belli olmayan Fenerbahçe'nin bu teklifi şu an için rafa kaldırarak önümüzdeki günlerde cevap vermek için süre istediği öğrenildi.