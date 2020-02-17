Beşiktaş'tan flaş Galatasaray tepkisi

Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadeledeki tartışmalı penaltı pozisyonu için sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Beşiktaşlı yönetici Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Eğer bir puan fark ile şampiyon olursan kasana fazladan 250 milyon lira giriyor. Ligdeki 15 takımın hiç birinin bütçesi bu rakamdan fazla değil. Bir düdük sizi VAR da edebiliyor, yok da." ifadelerini kullandı.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısının son dakikasında sarı-kırmızılıların 1-0 önde olduğu anda Seri'nin ceza alanında elle oynadığı ve pozisyonun penaltı olduğu yönünde tartışmalar yaşanmıştı.





