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Beşiktaş'tan flaş Halil Umut Meler açıklaması

31.03.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Kasımpaşa maçına atanan Halil Umut Meler hakkında açıklama yayınladı.

Beşiktaş'tan flaş Halil Umut Meler açıklaması

Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hakem Halil Umut Meler'in atanmasına tepki gösterdi ve MHK'dan açıklama beklendiğini duyurdu. İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile oynadığımız maçta da görevli olan Halil Umut Meler'i atamıştır.

Merkez Hakem Kurulu'nun Halil Umut Meler'i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki, bu atamanın makul bir açıklaması vardır.

Merkez Hakem Kurulu'ndan ivedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz!"

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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