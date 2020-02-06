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Beşiktaş'tan flaş transfer! Gökdeniz Bayrakdar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.02.2020 20:53 | Son Güncelleme

Son dakika: Beşiktaş, Gökdeniz Bayraktar'ı transfer etti. Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, Gökdeniz Bayraktar'ın transferinde Beşiktaş ile anlaştıklarını açıkladı.

Beşiktaş'tan flaş transfer! Gökdeniz Bayrakdar...

Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Kara Kartal yeni sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Yaz transfer dönemi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, ilk transferini yaptı. Beşiktaş, Kocaelispor forması giyen 2001 doğumlu Gökdeniz Bayrakdar ile her konuda anlaşma sağladı.

Başkan transferi resmen açıkladı! İşte detaylar...

"TRANSFER AKŞAM NETLİK KAZANACAK"

Gökdeniz Bayraktar'ın transfer süreciyle ilgili Ajansspor'a konuşan Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Gökdeniz Bayraktar'a Süper Lig'den 3 kulüp resmi transfer teklifi yaptı. Antalyaspor, Denizlispor ve Beşiktaş... Gökdeniz'in devre arasında transferi Denizli'ye olacaktı fakat prosedüre takıldı. Az önce Beşiktaş ile transfer görüşmesinden çıktım. Akşam bu transfer resmiyet kazanacak. Şu anda Beşiktaş'a çok yakınız." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ NE KADAR ÖDEYECEK?

Anlaşmanın şartlarından da bahseden Başkan Üzülmez, "Biz, Gökdeniz ile olan sözleşmemizde, "Kocaelispor'un rızası olmadan başka bir kulübe gidemez" maddesini eklemiştik. Gökdeniz, Kocaelispor'da yetişti ve kulübe bir yetiştirme bedeli kazandıracak. Bu miktar TFF'nin belirlediği yetiştirme bedelinden fazla, bu miktarı şu anda açıklayamam. Gökdeniz sezon sonuna kadar bizimle devam edecek ve gelecek sezon gittiği takımda kiralık olarak gönderilme durumu olursa öncelik Kocaelispor'un olacak ve kiralama ücreti ödenmeyecek. Gökdeniz Bayraktar'ın ikinci satışından da pay hakkımız olacak, bu miktar da %10 un altında olmayacak." dedi.

20 MAÇTA; 10 GOL, 3 ASİST

Gökdeniz Bayrakdar’ın Kocaelispor ile sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu sezon TFF 3. Lig’de mücadele eden Kocaelispor’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, 20 maçta 10 gol atıp 3 de asist yaptı.

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