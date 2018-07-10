Beşiktaş'tan G.Saray'a yılın çalımı!

Badou Ndiaye'nin menajeri Hugo Sala, Senegalli oyuncunun transferi için Beşiktaş ile temasa geçti. Sala, Premier Lig'den düşen Stoke City'nin 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamaya sıcak baktığını Beşiktaş'a ileterek, Ndiaye'yi yıllık 2,7 milyon euro ücretle siyah beyazlı takıma getirebileceğini belirtti.
Stoke City'nin de kiralama bedeli olarak 2 milyon euro istediği ifade edildi. Beşiktaş'ın da bu teklifi sıcak baktığı ve şartların olgunlaşması halinde Badou Ndiaye'nin transferi için harekete geçeceği öğrenildi. (Milliyet)
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