Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması!

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yapılan muayeneler sonucunda Gökhan Gönül'ün sağ omuzunda kısmi yırtık, zedelenme ve kemik ödemi, Caner Erkin'in ise sol uyluk arka adale kas zarında yırtık ve buna bağlı kanama tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada iki oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

