SPOR

Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.09.2018 22:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile oynanan maçta sakatlık geçiren Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması!

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yapılan muayeneler sonucunda Gökhan Gönül'ün sağ omuzunda kısmi yırtık, zedelenme ve kemik ödemi, Caner Erkin'in ise sol uyluk arka adale kas zarında yırtık ve buna bağlı kanama tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada iki oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Loris Karius ona DM'den yürüdüLoris Karius ona DM'den yürüdü
Şenol Güneş Beşiktaş'taki en kötü sezon başlangıcını yaptı!Şenol Güneş Beşiktaş'taki en kötü sezon başlangıcını yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
caner erkin gökhan gönül Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırma kararı aldı

Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırma kararı aldı

Altınordu'da Hüseyin Atakan Üner gole sevindiği için kadro dışı bırakıldı

Altınordu'da Hüseyin Atakan Üner gole sevindiği için kadro dışı bırakıldı

UEFA resmen açıkladı

UEFA resmen açıkladı

Volkan Demirel'den Kayserisporlulara skandal sözler!

Volkan Demirel'den Kayserisporlulara skandal sözler!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması!

Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması!

Loris Karius ona DM'den yürüdü

Loris Karius ona DM'den yürüdü

Şenol Güneş Beşiktaş'taki en kötü sezon başlangıcını yaptı!

Şenol Güneş Beşiktaş'taki en kötü sezon başlangıcını yaptı!

Bursaspor - Beşiktaş maçında sahaya yabancı madde atılınca Karius şaşkına döndü

Bursaspor - Beşiktaş maçında sahaya yabancı madde atılınca Karius şaşkına döndü

Vagner Love, Bursaspor beraberliği sonrası stattan gülerek ayrıldı!

Vagner Love, Bursaspor beraberliği sonrası stattan gülerek ayrıldı!

Rıdvan Dilmen: Cüneyt Çakır VAR'a karşı, bakmak istemiyor!

Rıdvan Dilmen: Cüneyt Çakır VAR'a karşı, bakmak istemiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.