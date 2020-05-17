Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e teklif

Beşiktaş Kulübü bir yandan koronavirüs vakalarıyla uğraşırken diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yapmaya çalışıyor. Siyah beyazlılarda 3'ü futbolcu olmak üzere 10 kişi koronavirüse yakalandı. Ki bunların arasında resmen açıklanan başkan Ahmet Nur Çebi ve bir de adı açıklanmayan bir yönetici bulunuyor.

Siyah beyazlı takımda en çok konuşulan konuların başında Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün devam edip etmeyeceği. İki oyuncunun da sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Oyuncuların menajerleri "Önce Beşiktaş ile görüşeceğiz" diye demeçler verdi.

TEKLİF 1 MİLYONUN ALTINDA

Evet, iki oyuncu da öncelikle Beşiktaş yönetimiyle masaya oturacak. Siyah beyazlı yönetim iki oyuncuya da mevcut maaşları üzerinden yeni mukavele önerecek durumda değil. Genel olarak tüm futbolculardan bir indirim talebinde bulunacak olan yönetim, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e 500 bin Euro'yu aşmayacak bir teklifte bulunacak. İki oyuncu da Beşiktaş'tan yıllık 1.7 milyon Euro ücret ve puan başı 4'er bin Euro alıyor. Siyah beyazlı yönetim, yeni transferlerde de 800 bin Euro tavan fiyat belirleyecek.