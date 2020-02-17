SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan kadın futbol takımına Kenyalı golcü

Beşiktaş'tan kadın futbol takımına Kenyalı golcü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.02.2020 17:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Kenyalı golcü Esse Akida ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Beşiktaş'tan kadın futbol takımına Kenyalı golcü

Beşiktaş, Kenya Kadın Milli Takımı forması da giyen 27 yaşındaki golcü Esse Akida ile anlaştığını duyurdu.

Beşiktaş Kadın Futbol takımı, Kenyalı golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmi internet sitesinden açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
''Şampiyonluk imkansız değil''''Şampiyonluk imkansız değil''
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş esse akida Transfer golcü Kadın futbol

En Çok Okunan Haberler

Kadir Şeker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kadir Şeker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihar etti

Güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihar etti

Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş ayrılık

Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş ayrılık

Fenerbahçe'den istifa açıklaması

Fenerbahçe'den istifa açıklaması

Ahmet Çakar'dan olay sözler

Ahmet Çakar'dan olay sözler

Ünlü futbolcu sahayı terk etti

Ünlü futbolcu sahayı terk etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Avcı'nın oğlundan olay paylaşım

Avcı'nın oğlundan olay paylaşım

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Erzurumspor çeyrek finalde!

Erzurumspor çeyrek finalde!

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan flaş Galatasaray tepkisi

Beşiktaş'tan flaş Galatasaray tepkisi

Victor Ruiz: Şampiyonluk imkansız değil

''Şampiyonluk imkansız değil''

Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik

Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik

Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a olay sözler

Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a olay sözler

Beşiktaş'a yeni yönetimden 67 milyon 282 bin TL!

Beşiktaş'a yeni yönetimden 67 milyon 282 bin TL!

Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 TL

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.