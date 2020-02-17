Beşiktaş'tan kadın futbol takımına Kenyalı golcü

Beşiktaş, Kenya Kadın Milli Takımı forması da giyen 27 yaşındaki golcü Esse Akida ile anlaştığını duyurdu.
Welcome to Beşiktaş Esse Mbeyu Akida ✍???? pic.twitter.com/NomqCJer2r— Beşiktaş Kadın Futbol (@BJKKadinFutbol) February 17, 2020
Beşiktaş Kadın Futbol takımı, Kenyalı golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmi internet sitesinden açıkladı.
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