Beşiktaş'tan 'kural hatası' açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında yaşanan "kural hatası" ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TRT Spor kanalında yayınlanan Gündem Futbol programının yorumcusu Bahri Havadır, Göztepe maçında yaşanan ve maçın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerini kaynak göstermiş ve Kulübümüzün federasyona kural hatası nedeniyle başvurması halinde başvurumuzun reddedileceğini iddia etmiştir.
"TFF, ZAN ALTINDA KALACAKTIR"
Bahri Havadır, hukuki bağlayıcılığı olabilecek bu iddia ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun hangi yetkilileri ile görüşme gerçekleştirmiştir? Sayın Havadır, bu bilgiyi derhal kamuoyu ile paylaşmalıdır. Aksi takdirde, Türkiye Futbol Federasyonu büyük bir zan altında kalacaktır."
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