SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan 'kural hatası' açıklaması

Beşiktaş'tan 'kural hatası' açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.01.2020 00:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Göztepe maçına ilişkin resmi sitesinden bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada TRT Spor yorumcusu Bahri Havadır'ın Beşiktaş'ın federasyona kural hatası nedeniyle başvurması halinde siyah-beyazlıların bu başvurusunun reddedileceği yorumuna tepki gösterdi.

Beşiktaş'tan 'kural hatası' açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında yaşanan "kural hatası" ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TRT Spor kanalında yayınlanan Gündem Futbol programının yorumcusu Bahri Havadır, Göztepe maçında yaşanan ve maçın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerini kaynak göstermiş ve Kulübümüzün federasyona kural hatası nedeniyle başvurması halinde başvurumuzun reddedileceğini iddia etmiştir.

"TFF, ZAN ALTINDA KALACAKTIR"

Bahri Havadır, hukuki bağlayıcılığı olabilecek bu iddia ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun hangi yetkilileri ile görüşme gerçekleştirmiştir? Sayın Havadır, bu bilgiyi derhal kamuoyu ile paylaşmalıdır. Aksi takdirde, Türkiye Futbol Federasyonu büyük bir zan altında kalacaktır."

BJK

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Beşiktaş yeni hocasını bulduBeşiktaş yeni hocasını buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Göztepe kural hatası bahri havadır trt spor

En Çok Okunan Haberler

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Beşiktaş yeni hocasını buldu

Beşiktaş yeni hocasını buldu

Kobe'nin helikopteri nasıl düştü?

Kobe'nin helikopteri nasıl düştü?

Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi belli oldu

Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi belli oldu

Lebron James gözyaşlarına boğuldu

Lebron James gözyaşlarına boğuldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Avcı'nın oğlundan olay paylaşım

Avcı'nın oğlundan olay paylaşım

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Erzurumspor çeyrek finalde!

Erzurumspor çeyrek finalde!

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan 'kural hatası' açıklaması

Beşiktaş'tan 'kural hatası' açıklaması!

SON DAKİKA | Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta

Beşiktaş yeni hocasını buldu

Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı Feyenoord oldu

Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi belli oldu

Beşiktaş teknik direktörünü açıklıyor, en güçlü aday Sergen Yalçın

Beşiktaş yeni hocasını açıklıyor

Beşiktaş, Göztepe maçı için kural hatası iddiasıyla başvuru yapacak

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası...

Abdullah Avcı'nın oğlundan dikkat çeken paylaşım

Avcı'nın oğlundan olay paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.